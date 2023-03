Selfie-spots moeten van ‘instagrammable’ Keukenhof een ervaring à la Disneyworld maken

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is een kleurenfestijn in het Oranje Nassau-paviljoen op de Keukenhof. Koraalrode tulpen en zalmroze hyacinten omringen een bontgekleurd ouderwets Volkswagenbusje. Voor het tafereel staat een met beige fluweel beklede stoel klaar. De Britse toerist Judith Bird neemt er opgetogen plaats. Haar boomlange man Philip houdt geduldig zijn telefoon omhoog om een foto te maken. Zodra het gelukt is, stiefelt zijn vrouw door naar de volgende fotoplek: een zwartgeschilderde bloemenschommel twintig meter verderop, waar Philip wederom een kiekje schiet.

Het is allemaal amazing, vindt het stel uit Yorkshire. Ze zijn net wat ouder dan de gemiddelde leeftijd van de Keukenhof-bezoeker, die op 48 jaar ligt. De bekendste lentetuin van Nederland ging donderdag weer voor acht weken open en hoopt jongere bezoekers te trekken. De Keukenhof heeft daar de 25-jarige arrangeur Kim Vingerling voor ingeschakeld, die vanuit haar moeders bedrijf Valstar in de paviljoens plekken heeft ingericht om het wereldberoemde park meer ‘instagrammable’ te maken – oftewel een grotere aanwezigheid op sociale media te krijgen. ‘De Keukenhof wordt steeds meer Disneyland. Mensen kunnen interacteren met de bloemen, vandaar alle selfie-spots.’

De Britse vijftigers weten al hoe dat werkt. ‘We delen de foto’s op Instagram en Facebook, en maken er een slideshow van om aan vrienden te laten zien’, zegt Judith. Maar het is toch een andere prikkel dan de kleuren die hen tijdens dit eerste bezoek overweldigt: de geur van de hyacinten.

‘Een druipstuk’

Bezoekers kunnen, wijst Vingerling, gaan zitten op een rieten bankje voor de ‘wedding-hoek’, waar een chic gedekte tafel met azuurblauw servies staat. Crèmewitte tulpen bungelen, nog met bol eraan, ondersteboven uit gigantische martiniglazen. Midden op tafel pronkt een kolossaal bloemwerk, dat anderhalve meter van het meubel in beslag neemt, en vervolgens als een waterval van het tafelblad rolt en op de grond verder floreert. ‘Een druipstuk’, aldus Vingerling, die er woensdag de hele dag mee bezig is geweest.

‘Daar hebben we de ‘beachy-hoek’, met parasols en strandstoeltjes. Ernaast staat de discohoek, compleet met discobal en planten in regenboogkleuren, en dit is de ‘first-date-hoek’, zegt Vingerling. De bezoekers hebben geen uitleg nodig: overal wachten ze enthousiast in de rij om voor camera’s en smartphones te poseren. ‘Vroeger namen mensen foto’s van de bloemen, nu maken ze foto’s van zichzelf tussen de bloemen’, legt de woordvoerder van de Keukenhof uit.

Had Keukenhof om jongeren te trekken niet eerder moeten inspelen op de selfietrend, die al jaren toerismemarketeers bezig houdt? ‘Nee’, zegt de woordvoerder. ‘We voorzien al jaren in de behoefte van mensen om foto’s te maken. Nu doen we het gewoon nóg meer, en op creatieve manieren, waardoor het een belevenis wordt.’

‘Midden tussen de tulpen’

Tulpenkwekers in de Bollenstreek kampen al jaren met toeristen die hun velden in lopen om selfies te maken in een zee van kleuren. In de Keukenhof wordt dat nu in goede banen geleid. In plaats van rond te banjeren en daarbij talloze bloemstengels te knakken, kunnen bezoekers hier over tegels de percelen betreden. ‘Als mensen daarop gaan staan, lijkt het alsof ze zich echt midden tussen de tulpen bevinden. Zo zitten ze de bloemen niet in de weg’, voegt de woordvoerder toe.

Even verderop staat op een van de talloze kronkelpaadjes in een zonnige, winderige Keukenhof een forse rij. Een stalen sloep met een bak roze tulpen ligt in de sloot voor de driftig draaiende molenwieken, en een menigte van twintig mensen wil om beurten het bootje in om een foto van zichzelf in dit Hollandse plaatje te laten schieten.

Een Aziatische vrouw rent de rij voorbij, om in haar spijkerrok met neon smileys erop het bootje in te hobbelen, zodat ze haar vriendin kan aflossen als model. Ze neemt plaats naast de tulpen en lacht uitgebreid naar de camera, terwijl er gemopper vanuit de rij klinkt: schiet eens op!

Jaarlijks trekt het park een miljoen bezoekers van over de hele wereld, van wie 80 procent uit het buitenland. De Amerikaanse zussen DeLynn Henry en Pam McCord zijn speciaal voor de tulpen naar Europa gekomen, en dit bezoek markeert het einde van hun Viking River Cruise door Nederland en België. ‘Tien jaar geleden hadden we het niet kunnen vastleggen zoals we dat nu doen. Met de telefoon is alles zo makkelijk’, zegt Henry, een grijsharige vrouw van in de 60.

In de rij voor de foto vanuit de sloep is de Aziatische mevrouw nog steeds aan het paraderen voor de camera. Want ook vanaf de andere kant van de sloot wil ze gefotografeerd worden, dus moet de menigte nog even wachten.