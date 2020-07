Sekswerkers mogen aan de slag, hoe is het op de Wallen? ‘Eerder grimmig dan opgetogen’

Een schoonmaker reinigt de kamer van een sekswerker tijdens de voorbereidingen voor de heropening. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Was het druk in het Amsterdamse red light district?

‘Dat viel tegen. Ik was daar om kwart over twaalf, maar het was angstvallig stil. Er waren maar twee ramen open. Daar zaten transseksuele sekswerkers achter. De rest van de ramen bleef dicht. Ook op straat was het erg stil. Daardoor was de sfeer eerder wat grimmig, in plaats van opgetogen. Het waren ook vrij obscure types die ik tegenkwam.’

Hadden die transseksuele sekswerkers nog klanten?

‘Niet dat ik gezien heb. Er gingen wel twee mannen naar binnen, maar die stonden ook zo weer buiten – dus veel kan er niet gebeurd zijn. Je zag ook wel mannen die op zoek waren naar een prostituee en even stilstonden voor het raam van de transseksuele sekswerkers. Maar die vielen bij hen kennelijk niet in de smaak, want ze liepen weer door.’

De Wallen worden in normale tijden overspoeld met toeristen – zijn die weer terug?

‘Nee, dat is wel opvallend: er lopen nog steeds weinig toeristen rond. Ik kwam wel een man tegen die op zoek was naar een Latina, een prostituee uit Latijns-Amerika. Maar die waren er vannacht nog niet. Daar was die man wel teleurgesteld over – hij had meer van zijn bezoek aan de Wallen verwacht. Ook veel Oost-Europese vrouwen zijn vanwege de coronacrisis teruggegaan naar eigen land en zijn nog niet terug.’

Mogen sekswerkers alles weer?

‘Ja, alle standjes mogen, zelfs de missionarishouding. Een maand geleden werd er nog over gesproken dat prostituees en klanten een mondkapje en handschoenen zouden moeten dragen, maar dat is natuurlijk erg lastig in deze business. Ook de anderhalvemetermaatregel geldt niet. Wel moeten prostituees bij hun klanten vooraf een gezondheidscheck afnemen: ze moeten vragen of ze geen klachten hebben die op corona kunnen duiden. Al weet ik niet of die check heel strikt wordt nageleefd, dat gebeurt in veel restaurants ook al niet.’

Het Red Light District lag er de afgelopen maanden verlaten bij. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty