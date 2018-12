Seksueel misbruik door spiritueel ‘genezer’ João de Deus schokt Brazilië

De 76-jarige De Faria is sinds eind jaren zeventig werkzaam in Abadiânia, een dorp in het binnenland van Brazilië. Daar ontvangt hij wekelijks duizenden cliënten in een spiritueel centrum. De Faria zegt dat geesten bezit nemen van zijn lichaam, waarna hij ‘spirituele chirurgische ingrepen’ uitvoert en ziektes als kanker geneest. Hij heeft als bijnaam João de Deus (Jan van God), en zijn faam reikt tot ver buiten Brazilië – aandacht van Oprah Winfrey hielp hem zijn faam te vergroten.

Televisiezender Globo kwam de vermeende wantoestanden op het spoor doordat de Nederlandse Mous in mei dit jaar een bericht over De Faria publiceerde op haar Facebookpagina. Globo begon een onderzoek en vond tien andere vrouwen met soortgelijke ervaringen. Vrijdag presenteerden de journalisten hun bevindingen, Mous was het enige slachtoffer dat herkenbaar in beeld haar verhaal durfde te doen.

Ze vertelt dat ze in 2014 afreisde naar het spiritueel centrum, en dat De Faria haar uitnodigde in zijn kantoor. ‘Waarom ben je hier’, vroeg hij haar. ‘Om van een trauma van seksueel misbruik te genezen’, antwoordde Mous. De Faria gebood haar voor hem te komen staan, met de rug naar hem toe. Toen legde hij haar hand op zijn broek. Mous raakte in de war: ‘Moet ik zijn piemel aanraken om te kunnen genezen?’

De Faria gebruikte de hand van Mous om zich af te trekken. Nadat hij was klaargekomen opende hij een kast met geneeskrachtige stenen, Mous mocht er een uitkiezen. Ze verkeerde in shock, maar bleef in het centrum. Enkele dagen later werd ze weer in het kantoor ontboden, ditmaal penetreerde De Faria haar. Pas nadat ze het centrum had verlaten, besefte Mous dat ze was misbruikt. ‘Ik durfde geen aangifte te doen’, zegt ze. ‘Ik was bang dat hij kwade geesten op me af zou sturen.’

Nieuw onderzoek geopend

Een van de andere slachtoffers vertelt in de uitzending dat ze tegenstribbelde tijdens het misbruik. ‘Je bent ondankbaar’, zei De Faria volgens de vrouw, die van borstkanker hoopte te genezen. ‘Als je niet meewerkt, zal je ziekte terugkeren.’ De Faria heeft nog niet gereageerd, maar ontkent via een woordvoerder alle aantijgingen.

Het Openbaar Ministerie had al eerder klachten ontvangen over De Faria, en heeft naar aanleiding van de onthullingen een nieuw onderzoek geopend. Volgens de aanklagers rinkelt de telefoon al dagen aan een stuk door. Ook bij Globo en andere media regent het aanklachten. Onder de slachtoffers is een 41-jarige vrouw die zegt als 11-jarig meisje meermaals te zijn verkracht door het medium.

Mous is inmiddels terug in Nederland. ‘Ik heb de afgelopen dagen veel dreigementen ontvangen’, vertelt ze telefonisch vanuit Amsterdam. ‘Maar ik heb geen spijt, het is goed dat zoveel andere vrouwen nu ook hun verhaal durven te doen.’ Ze hoopt dat de wanpraktijken zullen stoppen: ‘Het doel is dat dit monster wordt opgepakt.’