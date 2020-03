Seksistische opmerkingen leiden tot de val van een van de grootste Amerikaanse tv-presentatoren

De beroemde presentator Chris Matthews is opgestapt vanwege seksistische uitspraken. Beeld AFP

De 74-jarige Matthews, een voormalige speechschrijver van president Carter, presenteerde 21 jaar lang op confronterende en harde wijze het politieke programma Hardball op de progressieve zender MSNBC. In die tijd interviewde hij diverse presidenten. Matthews is de zoveelste tv-persoonlijkheid in de VS die sinds de opkomst van de #MeToo-beweging het veld moet ruimen. Ook een ongelukkige vergelijking van een zege van Bernie Sanders met de nazi-invasie van Frankrijk droeg bij aan zijn vertrek.

‘Ik ga met pensioen’, kondigde de presentator maandag aan het begin van zijn talkshow aan, waarna hij het stokje direct overdroeg aan een collega. Hoewel hij flink onder vuur lag, kwam de bekendmaking toch als een grote verrassing. Dat Matthews niet vrijwillig vertrok maar naar de uitgang was geduwd, stak hij niet onder stoelen of banken. ‘Dit is de laatste Hardball en het is duidelijk dat dit niet komt vanwege mijn gebrek aan belangstelling voor de politiek.’

Het einde van Matthews leek bezegeld nadat een vroegere gast, journalist en columnist Laura Bassett, vrijdag een boekje over hem opendeed. In een artikel in het blad GQ beschreef Bassett hoe de tv-presentator in 2016 met haar flirtte vlak voordat ze in zijn programma zou praten over de serie seksuele beschuldigingen tegen Donald Trump. ‘Waarom ben ik nog niet verliefd op je geworden?’, zou Matthews haar hebben gevraagd toen haar make-up werd gedaan.

In 2017, I wrote about a cable news host being gross and inappropriate with me. I was afraid to name him at the time. I'm not anymore; it was Chris Matthews! And his sexist exchange with Warren this week inspired me to revisit those moments and name him https://t.co/oBWXXJDPhR — Laura Bassett (@LEBassett) 28 februari 2020

Ongemakkelijk

Bassett lachte nerveus, maar de situatie werd daarna nog ongemakkelijker. ‘Blijf nog meer make-up aanbrengen, ik ga verliefd op haar worden’, zou de presentator tegen de medewerker hebben gezegd die Bassett behandelde. Ook schrijft ze dat Matthews een andere keer vroeg of ze ging stappen omdat ze in een rode jurk gekleed was. ‘Zorg ervoor dat je alles weghaalt van haar gezicht na het programma’, zou Matthews de visagiste hebben opgedragen. ‘Wij maken haar niet op zodat een of andere kerel in een bar naar haar kan kijken.’

‘Ik weet heel zeker dat dit gedrag niet gelijkstaat aan seksuele intimidatie’, aldus Bassett vrijdag in GQ. ‘Maar het ondermijnde mij om mijn werk goed te doen.’ Een jaar later schreef de journalist in een stuk over seksuele intimidatie over het voorval maar ze meldde niet dat het Matthews was. Daarna werd ze benaderd door tientallen andere vrouwen die wisten dat het om hem ging en soortgelijke ervaringen met hem hadden. Bassett: ‘De presentator van Hardball vernedert regelmatig vrouwelijke gasten met kleinerende opmerkingen.’

Een dag later ontbrak Matthews in de verslaggeving van MSNBC over de Democratische voorverkiezing in South Carolina. Eerder die week had hij de woede van Bernie Sanders, die een Joodse achtergrond , op zijn hals gehaald met de gewraakte nazi-opmerking. ‘Het is voorbij’, aldus Matthews over de strijd bij de Democraten na de grote zege van Sanders in Nevada. Hierna verwijst hij naar het moment dat de Britse leider Churchill wordt gebeld door een Franse generaal, na de val van Frankrijk, en te horen krijgt dat ‘het voorbij is’.

Excuses aangeboden

Matthews bood Sanders hiervoor zijn excuses aan, net zoals hij maandag voor Bassett door het stof ging. ‘Complimenten over het uiterlijk van een vrouw waarvan sommige mannen ooit dachten dat ze oké waren, inclusief mezelf, waren nooit oké’, aldus de presentator in zijn laatste uitzending. ‘Sorry dat ik zulke opmerkingen in het verleden heb gemaakt.’ ‘Het werd tijd’, reageerde Bassett op het bericht dat Matthews met pensioen ging.

Sinds 2017 moesten diverse andere bekende collega’s van Matthews gedwongen vertrekken na beschuldigingen van seksuele intimidatie en aanranding. Zo trok Fox News de stekker uit het populaire programma van de rechtse presentator Bill O’Reilly nadat bekend werd dat hij een schikking had getroffen voor zo’n 12 miljoen euro met vijf vrouwen. Bij CBS werd Charlie Rose ontslagen nadat acht vrouwen met beschuldigingen waren gekomen. NBC ontsloeg presentator Matt Lauer, die twintig jaar bij de omroep werkte, nadat een medewerker hem had beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag.