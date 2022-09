Sein lijkt aarzelend op groen te gaan voor nieuw pensioenstelsel

Gepensioneerd echtpaar bekijkt op Urk een bord met toeristische informatie. Beeld Marcel van den Bergh

Dat bleek maandag tijdens het voorbereidend wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. Het finale debat en de stemmingen volgen eind deze maand. Vooral de overgang naar het nieuwe systeem krijgt aandacht, veel meer dan het nieuwe systeem. GroenLinks stelde kritische vragen en wil een reeks aanpassingen. ‘Deze wet is nog niet af. Als we vandaag over deze wet zouden stemmen, zou ik tegen’ zijn, aldus Senna Maatoug (GroenLinks) daarna. In hoeverre Schouten daaraan tegemoetkomt, moet later blijken.

De Wet Toekomst Pensioenen behelst een fundamentele verandering van het pensioensysteem. Werkenden die bij een pensioenfonds voor hun oude dag sparen, krijgen daar een individuele rekening. Het pensioen wordt vooral afhankelijk van de beleggingsresultaten. De rente, die de afgelopen jaren een prominente rol speelde bij het berekenen of een pensioenfonds er goed of slecht voor stond, speelt in het nieuwe systeem nauwelijks een rol. De actuele financiële positie van de fondsen wordt doorslaggevend. Om in de toekomst te voorkomen dat het pensioen jaarlijks daalt of stijgt door slechte of goede beleggingen, kan een pensioenfonds een ‘solidariteitsreserve’ inrichten om schommelingen te dempen.

Indirecte subsidiëring vervalt

Omdat de pensioenpremie die werkenden hun pensioenfonds betalen op hun eigen rekening komt, vervalt de indirecte subsidiëring van ouderen door jongeren zoals die nu bestaat. De huidige 45-plussers moeten door hun pensioenfonds gecompenseerd worden voor het wegvallen van die subsidie. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen op nieuwe leest geschoeid.

Het wetsvoorstel moet de pensioendiscussie beslechten, die de afgelopen jaren vooral werd aangejaagd doordat pensioenen jarenlang werden bevroren, soms iets verlaagd. Dat was het gevolg van de rol die de marktrente in 2006 in de huidige Pensioenwet kreeg. Op dat moment leek dat een goed idee, maar de rente zette een ongekende daling in. Niemand voorzag dat effect in 2006 toen de Pensioenwet unaniem door Tweede en Eerste Kamer werd aangenomen.

Alle fracties vragen zich af welke valkuilen nu misschien over het hoofd worden gezien bij de fundamentele verbouwing van het pensioensysteem. PVV en SP vinden het wetsvoorstel als geheel een grote valkuil en wijzen het ten principale af. Zij willen willen vasthouden aan het huidige stelsel, maar dan met een vaste rente waarmee pensioenfondsen mogen berekenen hoe zij ervoor staan.

Wie krijgt wat?

Een belangrijk deel van de discussie spitst zich toe op de vraag hoe de circa 1500 miljard euro, die de beleggingen van pensioenfondsen nu waard zijn, verdeeld gaan worden over alle deelnemers van pensioenfondsen. Dat zijn gepensioneerden die al pensioen ontvangen en werkenden die nu of vroeger voor hun oude dag bij het fonds spaarden. Het totaalbedrag wisselt overigens maandelijks door de wispelturige financiële markten. Eind vorig jaar waren de beleggingen nog 1815 miljard euro waard.

Sommige fracties, onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt voorop, voorzien dat bij de verdeling van het vermogen door pensioenfondsen fouten gemaakt gaan worden. ‘Eens verdeeld, blijft verdeeld', is Omtzigt’s stelling. ‘Hoe worden benadeelden dan gecompenseerd?’ Omtzigt voorziet claims, mogelijk tegen de staat vanwege ondeugdelijke wetgeving.

Bart Smals (VVD) houdt staande dat ieder zijn fair share moet krijgen gebaseerd op de ingelegde premie. Waarop Senna Maatoug (GroenLinks) erop wijst dat VVD en GroenLinks nogal van mening verschillen over het fair share bij het beoordelen van bijvoorbeeld koopkrachtplaatjes - de VVD is dan eerder voor denivelleren en GroenLinks eerder voor nivelleren.

Striktere normen in de wet

Om dat soort discussies straks te voorkomen wil de Kamer striktere normen in de wet wil voor de verdeling van het pensioenvermogen naar individuele pensioenpotjes. Ook PvdA en GroenLinks, steunpilaren van de coalitie, willen meer ‘waarborgen’ voor een evenwichtige verdeling en ‘begrenzing’ van mogelijk lagere pensioenvooruitzichten van grote groepen omdat 45-plussers worden gecompenseerd voor het wegvallen van de indirecte subsidiëring door jongere collega's.

Het verschil tussen beide linkse partijen en de rest van de oppositie is, dat de anderen erg hechten aan een advies over scenario’s dat fondsen kunnen gebruiken bij de verdeling van het pensioenvermogen. Zij willen de stemming over het wetsvoorstel liefst uitstellen tot dat advies er is, waarschijnlijk in november, terwijl PvdA en GroenLinks zich vooral op duidelijkheid in het wetsvoorstel richten. ‘Dit is een politieke verantwoordelijkheid', aldus Henk Nijboer (PvdA).

PvdA en GroenLinks hebben eerder hun steun aan het nieuwe pensioensysteem verbonden aan makkelijker pensioenopbouw voor zzp’ers en vermindering van het aantal werkenden dat nu geen pensioen opbouwt. Weliswaar gaat het wetsvoorstel hier niet over, maar de linkse partijen willen liefst concrete maatregelen. Of Schouten hen tegemoetkomt, moet blijken. Henk Nijboer schat het aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt op 1,7 miljoen - een kwart van de werkenden.