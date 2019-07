Segers wijst het terughalen van kinderen van Syriëgangers toch niet categorisch af

Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Beeld ANP

Zijn woorden in Trouw wekken de indruk dat de ChristenUnie-voorman een harde grens trekt bij IS-kinderen van wie één of beide ouders nog in leven zijn. ‘Wat te doen met de uitgereisde Syriëgangers? We moeten deze mensen op dit moment beslist niet toelaten. Nee, ook hun kinderen niet, want met de kinderen haal je ook de ouders binnen; moderne SS’ers, die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een gruwelijke, moorddadige organisatie, en van wie sommigen er waarschijnlijk niet voor zullen terugdeinzen om hier in Nederland een aanslag te plegen.’

Uitzonderingen

Segers’ uitspraken lijken in tegenspraak met die van fractiegenoot Voordewind. De woordvoerder asielzaken heeft er juist meermalen voor gepleit uitzonderingen te maken voor kinderen die in ‘levensbedreigende situaties’ of ‘erg schrijnende omstandigheden’ verkeren. Ook als hun ouders nog leven. ‘Wat doe je met ouders of moeders die afstand doen van hun ouderlijk gezag en daarmee hun kinderen over willen laten komen? Wat doe je als de moeder is overleden en de vader een hele lange gevangenisstraf uitzit? Dat zijn situaties waarbij ik hoop dat er een goede afweging wordt gemaakt’, zei Voordewind vorige maand in de Volkskrant.

CDA en VVD zijn – om dezelfde reden die Segers noemt - principieel tegen het terughalen van kinderen van Nederlandse IS-strijders. Dat categorische ‘nee’ is ook het formele kabinetsstandpunt, hoewel D66 en ChristenUnie het geregeld ter discussie stellen en proberen te verzachten tot een ‘nee, mits’. D66-Kamerlid Kees Verhoeven zei eerder bijvoorbeeld dat de kinderen niet de dupe mogen worden van de slechte keuzen van hun ouders. ‘Afhankelijk van het specifieke geval en indien nodig moeten we kinderen terughalen.’

Gevraagd om een nadere toelichting laat Segers weten: ‘We zijn niet van mening veranderd. We vonden het goed dat weeskinderen werden teruggehaald, maar bij een terugkeer van de andere kinderen is het onvermijdelijk dat hun ouders ook komen en dat is op dit moment een veel te groot risico.’ Als hij gewezen wordt op het feit dat partijgenoot Voordewind ook uitzonderingen wil maken voor kinderen die geen wees zijn, zegt de CU-leider: ‘Als de ouders hun ouderlijk gezag opgeven of een lange gevangenisstraf uitzitten, weet je zeker dat ze hun kinderen niet achterna kunnen komen. Wat ik in Trouw heb gezegd, gaat over een generieke regeling. Als je alle kinderen in IS-gebied zou toestaan terug te keren, komen de ouders ook mee.’

Ook CDA-minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nam in mei – bewust of onbewust – afstand van het onwrikbare kabinetsstandpunt. In het televisieprogramma Pauw kondigde hij tot verrassing van zijn coalitiegenoten aan dat hij liet onderzoeken hoe de kinderen op een veilige manier terug kunnen komen naar Nederland. ‘De kinderen moeten daar weg. Ze moeten daar niet in een kamp zitten.’ De volgende dag werden Grapperhaus’ uitspraken door premier Rutte gecorrigeerd: Grapperhaus was verkeerd begrepen, het kabinetsstandpunt ongewijzigd.

Verwarring

In juni ontstond er opnieuw verwarring over de politieke beleidslijn. De regering liet toen tóch twee kinderen van Syrië-gangers terugkomen naar Nederland. Ook dit moest niet gezien worden als een draai van het kabinet, haastte Grapperhaus zich te verklaren. Het ging om een uitzonderlijke situatie: Nederland hoefde in dit geval geen eigen mensen naar gevaarlijk gebied te sturen, maar kon aanhaken bij een Franse missie die in Noord-Syrië was om Franse IS-kinderen op te halen. Bovendien ging het om twee weeskinderen die onder voogdij van de Nederlandse staat stonden. Er was in dit specifieke geval dus geen risico dat de ouders later een beroep zouden doen op hun recht op gezinshereniging.

Er verblijven naar schatting zo’n tachtig tot honderd kinderen van Nederlandse jihadstrijders in Syrië. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is een internationaal tribunaal op te richten om de Syrië-gangers te kunnen berechten op de plaats van de misdaad. Ook de ChristenUnie is voorstander van zo’n tribunaal.