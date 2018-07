Segers: Nederland moet stoppen met militaire hulp aan Turkije

Nederland moet zich harder uitspreken tegen Turkije en het land in NAVO-verband niet te hulp schieten als het nu zou worden aangevallen. ‘Ik voel me niet geroepen om Turkije te verdedigen tegen een tegenreactie die het zelf heeft uitgelokt.’

Dat zegt fractieleider Gert-Jan Segers van regeringspartij ChristenUnie zaterdag in De Telegraaf. Hij stelt daarmee de werking van artikel 5 van het NAVO-handvest ter discussie: een aanval op één is een aanval op allen. Wat Segers betreft kan Turkije wel NAVO-lid blijven.

Segers veroordeelt de manier waarop het Turkije van president Erdogan in de regio opereert. ‘We zien inmiddels dat Turkije zich als agressor heeft gedragen en letterlijk de grens over is gegaan.’ Turkije nam in maart de Koerdische plaats Afrin in Syrië in.

In 2013, aan het begin van de oorlog in Syrië, stuurde Nederland patriot-raketten naar Turkije om te helpen het land te verdedigen. Dat is wat Segers betreft niet voor herhaling vatbaar. ‘Als er nu een beroep zou worden gedaan met de vraag of we een nieuwe missie naar Turkije zouden willen sturen, zou ik ‘nee’ zeggen.’

‘Ik snap en deel het sentiment achter de opmerkingen van Segers’, zegt Kamerlid Han ten Broeke van coalitiegenoot en grootste regeringspartij VVD. ‘Maar de NAVO kent geen B-lidmaatschappen. Het introduceren van ontbindende voorwaarden op artikel 5 kan leiden tot ontbinding van de NAVO zelf, omdat het artikel nu eenmaal de kern is van de samenwerking in het bondgenootschap.’

Ten Broeke wijst erop dat landen zelf bepalen wat ze bijdragen mocht artikel 5 worden ingeroepen. ‘Maar het artikel kan niet voor één lidstaat buiten werking worden gesteld.’ Hij is het eens met Segers dat Turkije harder moet worden aangesproken op zijn militaire avonturen in Syrië en Irak, ‘en op hun voortdurende geflirt met Rusland en China als het op wapensystemen en defensie-samenwerking aankomt.’

Ook coalitiepartner D66 zegt bij monde van Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma de kritiek van Segers op Turkije te delen, maar waarschuwt voor het middel dat de CU-voorman oppert. 'Het buiten werking stellen van artikel 5 voor één lidstaat kan leiden tot ontbinding van de NAVO zelf. Dan schieten we onszelf in de voet', aldus Sjoerdsma. Wel vindt hij dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) 'echt een tandje erbij moet zetten' in het veroordelen van Turkije voor de uitholling van de rechtsstaat. 'De NAVO is behalve een militair bondgenootschap ook een waardengemeenschap. Turkije moet dat laatste eindelijk weer serieus nemen.'

Segers hekelt in De Telegraaf ook het verloop van de verkiezingen in Turkije, die volgens hem ‘onvrij’ waren. Hij heeft zich gestoord aan wegwijzers in het Turks die aangaven waar in Nederlandse gemeenten stemlokalen waren. ‘Die borden vertellen een groter verhaal. Ze vertellen dat wij een verkiezing faciliteren die alleen maar een verdere stap is in de richting van onvrijheid. Toen er in de Tweede Kamer vragen over werden gesteld, was het antwoord van het kabinet: ‘Ja, zo doen we dat bij verkiezingen.’ Maar dat moeten we alleen doen bij democratische verkiezingen.’

Hij vindt dat Turken die in Nederland wonen ondubbelzinnig voor Nederland moetenkiezen. ‘Nog erger dan die verkeersborden vond ik het om na de uitslag te zien dat toch Turkse Nederlanders in vrij groten getale de straat op gingen met Turkse vlaggen. Ze spraken over ‘mijn president’ en ‘mijn land’ en waren blij met deze uitslag. Het is een heel erg haperende integratie, om het maar even zachtjes te zeggen. Het gaat om mensen die vaak hier zijn geboren en blij zijn met de ontwikkelingen daar die haaks staan op onze rechtsstaat.’