Segers liet formatie-inzet VVD en CDA liggen in de trein: ‘Ik heb iets heel doms gedaan. Sorry’

Gert-Jan Segers (CU) op het Plein in Den Haag op weg naar de formatie-onderhandelingen. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

Een Volkskrant-lezer vond het stuk onlangs in de trein tussen Den Haag en Utrecht. In het stuk doen VVD en CDA een poging om samen de hoofdlijnen van een regeerakkoord op papier te zetten. Daarbij hielden zij nadrukkelijk ook het programma van D66 in gedachten. Het stuk heeft in hoofdlijnen veel overeenkomsten met een eerder stuk dat VVD en D66 samen schreven.

Ingewijden rond de formatie bevestigden dinsdag dat het VVD/CDA-stuk over tafel gaat in de huidige formatie-onderhandelingen, waar nu ook D66 en ChristenUnie aan meedoen. Ook CU-leider Segers bevestigt nu dat hij het document had. En dat hij het verloor in de trein:

Het stomste wat je kan overkomen..



Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout.



Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.. pic.twitter.com/KM09oYqPPa — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) 17 november 2021

Segers’ ontboezeming werpt een ander licht op de eerdere ontkenningen, ook van de ChristenUnie, dat het stuk nog relevant is. Op de dag dat hij het onlangs verloor droeg Segers het bij zich in een mapje met stukken over het migratiebeleid. Daarin zat ook een conceptversie van de migratieparagraaf uit het nieuwe coalitieakkoord (nu met D66 en ChristenUnie erbij). Daarin staat onder meer dat ‘de huidige norm omhoog gaat’ voor kwetsbare vluchtelingen die via de Verenigde Naties in aanmerking komen voor asiel in Nederland. Ook wordt er gekeken naar de regulering van arbeidsmigranten van ‘binnen en buiten de EU’. Het stuk is nog niet af, maar ingewijden bevestigen dat het wel gaat om het standpunt van de vier partijen tot nu toe.

Intussen roepen de gevonden stukken op en rond het Binnenhof sterk wisselende reacties op. Voormalig PvdA-leider Job Cohen toonde zich woensdagochtend op Radio 1 blij verrast: ‘Prachtige plannen. Ik begrijp niet waarom de PvdA hier niet aan meedoet.’

PVV-leider Wilders haalt uit naar de plannen om meer migranten toe te laten. ‘Ze zijn totaal los gezongen van wat de Nederlander echt wil.’