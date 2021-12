Segers houdt woord: een kabinet met de ChristenUnie zal Wet voltooid leven niet invoeren

Voor de voltooidlevenwet betekent een meerderheid, in beide Kamers, wat Segers betreft, niet dat die door het volgend kabinet zal worden ingevoerd. D66 en ChristenUnie botsten in de vorige formatie ook al hard op dit thema. Beeld Freek van den Bergh

In het coalitieakkoord hebben de partijen afgesproken om van het wetsvoorstel een ‘vrije kwestie’ te maken in het parlement. Maar partijleider Segers ziet het niet gebeuren dat zijn bewindspersonen een aangenomen voorstel van het benodigde ‘contraseign’ zullen voorzien. Die handtekening is nodig om een aangenomen wet ook echt van kracht te laten worden.

De voltooidlevenwet stelt mensen die hun leven voltooid achten in staat zelf te bepalen hoe en wanneer zij hun leven willen beëindigen. Het initiatiefvoorstel van D66 ligt klaar voor behandeling in het parlement. ‘Als het door beide Kamers heen is en het komt in het Staatsblad, dan ga ik het niet invoeren', aldus Segers woensdag. Hij zegt zijn woord te willen houden en de belofte die hij voor de verkiezingen had gemaakt niet te willen breken. ‘De ChristenUnie kan geen verantwoordelijkheid dragen voor zo’n wet’, zei Segers in de verkiezingscampagne. Die boodschap heeft hij aan de onderhandelingstafel herhaald. ‘Ik heb dit voor de verkiezingen gezegd en dat woord wil ik houden. Dat heeft men geaccepteerd.’

De nieuwe coalitie is het oneens over abortus en euthanasie

De vier coalitiepartijen hebben in het nieuwe coalitieakkoord afgesproken enkele medisch-ethische thema’s een vrije kwestie in de Kamer te laten, dat betekent dat op deze onderwerpen de fractiediscipline niet geldt: Kamerleden kunnen een eigen ethische afweging maken. Juist de medisch-ethische thema’s leken maandenlang een struikelblok te zijn waarover D66 en ChristenUnie het niet over eens zouden kunnen worden.

Nu is afgesproken dat de partijen het over onder meer abortus en euthanasie oneens mogen zijn met elkaar. ‘Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek verschillen de meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie', staat in het akkoord. ‘Een ieder zal een persoonlijke afweging maken bij het initiatiefwetsvoorstel ‘toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek.’

Daarmee lijkt een bezweringsformule gevonden te zijn. Maar voor de voltooidlevenwet betekent een meerderheid, in beide Kamers, wat Segers betreft, dus niet dat die door het volgend kabinet zal worden ingevoerd. D66 en ChristenUnie botsten in de vorige formatie ook al hard op dit thema. D66 wilde het voorstel vier jaar geleden al aan de Kamer laten, maar dat wist de ChristenUnie succesvol uit te stellen. Er moest eerst een brede discussie over waardig ouder worden gevoerd worden.

Voorlopig is er geen meerderheid voor een voltooidlevenwet

D66 diende de initiatiefwet in de zomer van 2020 alsnog in, maar de haast om de wet in de Kamer te behandelen lijkt afwezig. Voorlopig is nog lang geen meerderheid voor het wetsvoorstel in zicht. Segers zegt opnieuw te hopen op een politieke en maatschappelijke discussie. ‘Hoe ga je om met mensen die zeggen dat zij het leven heel zwaar vinden? Wat is dan ons maatschappelijk antwoord? Dat is een heel fundamenteel debat. Mijn antwoord is dat je dan mensen helpt: hoe zorg je ervoor dat het leven wél de moeite waard is? Hoe wordt het beter? Dat is voor mij het humane antwoord.’