Seculiere en islamitische Palestijnen bundelen krachten in hoop op uitweg doffe armoede in bezet gebied

Gewapende mannen tijdens de begrafenis van de tien Palestijnen die omkwamen bij de Israëlische legeractie in Nablus. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Palestina telt tal van groeperingen die zeggen te vechten voor hun land. Zo heb je Hamas (die Gaza regeert), Fatah (die de Palestijnse Autoriteit vormt), Islamitische Jihad en de Al Aqsa Martelaren Brigade, om er maar een paar te noemen. Allemaal facties met een duidelijke organisatiestructuur en een lange staat van dienst, waarvan de meesten zijn aangemerkt als terreurorganisatie.

Maar Palestijnse jongeren blieven hen niet meer. Want, zo concluderen ze, wat heeft de aanpak van deze organisaties nu eigenlijk opgeleverd? Na decennia van strijd, van aanslagen plegen of juist samenwerken met de Israëliërs, leven deze jongeren in doffe armoede in bezet gebied. Het geweld raast om hen heen: bijna dagelijks doet het Israëlische leger invallen om mensen op te pakken die een gevaar voor Israël zouden vormen. Hun eigen regering, de Palestijnse Autoriteit, is totaal corrupt, er komen alleen maar Israëlische nederzettingen bij, en er is geen enkel zicht op een eigen Palestijnse staat.

Woede en frustratie

Uit deze cocktail van woede en frustratie ontstond vorig jaar in de stad Nablus een nieuwe gewapende groepering: Arin al-Usud, of in het Nederlands, de Leeuwenkuil. Ze bestaat uit vooral jonge mannen van begin 20, en ze hebben allemaal een andere achtergrond.

Dat laatste is bijzonder, want de wereld van seculiere en islamitische activisten was in Palestina altijd gescheiden. Een familie, bijvoorbeeld, die bij Fatah hoort, heeft geen zoon die besluit zich bij Hamas aan te sluiten. Maar deze generatie heeft lak aan de oude structuren. Jonge mannen hebben besloten het heft in eigen handen te nemen, en zichzelf met geweld te verdedigen tegen het Israëlische leger en de kolonisten die dagelijks inbreuk doen op hun leven.

Again, no one dropped their weapon Ibrahim. pic.twitter.com/s6t8e4xjse — Hussein (@EyesOnSouth) 22 februari 2023

In februari een jaar geleden gebruikten de jongeren de stegen van de oude centrum van Nablus als uitvalsbasis en schoten in en rond de stad op Israëlische soldaten en kolonisten. Maar toen de 18-jarige Ibrahim al-Nabulsi, één van de oprichters van de Leeuwenkuil, in augustus door het leger werd gedood, kreeg de groepering nationale bekendheid in Palestina, en groeide hun populariteit enorm.

Sociale media

Het verzet raakte een snaar bij andere jongeren: filmpjes van hun acties werden enthousiast gedeeld op sociale media en er werden kettingen verkocht met afbeeldingen van al-Nabulsi en andere martelaren. Fatah, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezette gebieden, durft niet tegen hen op te treden – ook omdat een deel van de jonge mannen afkomstig is uit Fatah-families, en daarmee dus de eigen achterban tegen zich in het harnas zou worden gejaagd.

Dat brengt Fatah in een lastig parket, want Israël verwacht dat zij een partner zijn in de strijd tegen terroristen en tegelijkertijd ziet de Palestijnse Autoriteit, die door de eigen bevolking toch al sterk wordt gewantrouwd, een grote concurrent in de Leeuwenkuil. Ze hebben dan ook geprobeerd jongeren om te kopen, hen mooie banen aangeboden, voordeeltjes voor de familie voorgespiegeld, maar vrijwel niemand gaat daar op in.

Ondertussen treedt Israël keihard op: de inval deze week in Nablus, waarbij zeker tien Palestijnen om het leven zijn gekomen, en minstens honderd mensen gewond raakten, was een actie tegen leden van de Leeuwenkuil.

Het vergroot hun populariteit onder de bevolking alleen maar, en zeker onder andere jongeren. Eindelijk zijn ze geen slachtoffer meer, maar komen ze voor zichzelf op. Die waardigheid, daar willen ze voor sterven – dat is de boodschap van de Leeuwenkuil die op het moment viraal gaat.