Seculiere deel van de Kamer bundelt opnieuw de krachten: ‘homogenezers’ wachten forse straffen

De zes partijen dienen het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk in, lieten zij maandag weten. Het is nu voor juridisch advies naar de Raad van State gestuurd. ‘Homogenezing’, ook bekend als ‘conversietherapie’, komt vooral voor in religieuze gemeenschappen. De bedoeling is de seksuele gerichtheid van leden te veranderen tot de heersende norm.

‘Homoseksualiteit’, zo schrijven de partijen in het wetsvoorstel, ‘wordt bijvoorbeeld in sommige religieuze kringen gezien als zondig en niet verenigbaar met een leven in die gemeenschap. Dit kan een aanleiding zijn om mensen aan te sporen de homoseksualiteit te veranderen of te onderdrukken.’ De behandelingen worden door veel betrokkenen als traumatisch ervaren.

Al in 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan van Vera Bergkamp, toen nog D66-Kamerlid en inmiddels Kamervoorzitter, Zohair El Yassini (VVD), Kisten van Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks), waarin het kabinet gevraagd werd ‘homogenezing’ te verbieden. Alleen de CU en de SGP stemden tegen deze oproep.

Het kabinet-Rutte III voerde de motie niet uit. Wel werd onderzoek gedaan naar ‘homogenezing’ in Nederland. De conclusie daarvan was dat bij enkele geloofsrichtingen (pinkster, baptisten en evangelisch) inderdaad soms het bevrijdingspastoraat wordt ingezet om mensen met een niet-heteroseksuele gerichtheid te ‘bevrijden’ van het ‘kwade’ en de ‘demonen’. En dat ‘dit volgens de ervaringsdeskundigen bijna altijd zeer indringende en intimiderende situaties zijn’. Aan uitspraken over de omvang van ‘homogenezing’ in ons land waagt het rapport zich niet.

Middeleeuwse praktijken

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af dat het oordeel over initiatiefwetsvoorstellen aan de Tweede Kamer wordt gelaten. Dat wil zeggen dat er vanuit de coalitie geen blokkade wordt opgeworpen, zoals dat vroeger wel gebeurde. Deze afspraak heeft er al toe geleid dat de Kamer een voorstel heeft aangenomen om de verplichte vijf dagen bedenktijd voor een abortus te schrappen. De Kamer buigt zich ook over een voorstel dat het mogelijk moet maken dat de huisarts de ‘abortuspil’ voorschrijft.

‘Homogenezing’ werd in 2012 politiek brisant toen bleek dat een erkende zorginstelling met dergelijke therapieën werkte. Daardoor werd de therapie vergoed door de basisverzekering. Na onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg verbood Schippers deze vergoeding.

In het initiatiefwetsvoorstel worden ‘homogenezers’ nu forse straffen in het vooruitzicht gesteld. Bij een eerste veroordeling maximaal een jaar gevangenisstraf en bij herhaling twee jaar. De boete kan maximaal 25 duizend euro worden. ‘Homoseksualiteit is niet fout en al helemaal niet iets waarvan je zou moeten genezen', aldus D66-Kamerlid Jeanet van der Laan. ‘Middeleeuwse praktijken zoals conversietherapie horen niet thuis in Nederland.’