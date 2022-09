SCP: ‘Eens deeltijd, betekent voor vrouwen vaak altijd deeltijd’

Hulp in de thuiszorg. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag verschijnt, blijkt dat tweederde van de vrouwen niet terugkomt op het aantal uren dat ze werkten voordat ze kinderen kregen. Degenen die wel hetzelfde aantal uren gaat werken, deden dat ook voor hun moederschap al in deeltijd of helemaal niet. Met de komst van kinderen is voor de meeste vrouwen betaald werk dus voorgoed op een lager pitje komen te staan.

Volgens SCP-onderzoeker Wil Portegijs is dat het gevolg van de deeltijdcultuur en -structuur in ons land. Zodra er kinderen komen, gaan de meeste vrouwen in deeltijd werken en een klein deel stopt helemaal. ‘De man wordt zo hoofdverantwoordelijke voor het inkomen en de vrouw voor het reilen en zeilen thuis’, aldus Portegijs. ‘En als je dan eenmaal in deeltijd werkt, is het logisch dat op een later moment ook de mantelzorg op jouw bordje komt en het vrijwilligerswerk. Zo blijf je in die deeltijdbaan zitten.’

Het onderzoek verschijnt op het moment dat deeltijdwerk weer volop in de belangstelling staat. Om de nijpende personeelstekorten te ledigen werd vorige week in de Tweede Kamer weer eens gewezen op de vrouwen: als zij meer uren zouden werken, zouden tekorten in sectoren als de zorg en het onderwijs worden opgelost. Nog altijd werken vrouwen gemiddeld slechts 28 uur. Het aandeel van hen met een voltijdbaan is nu nauwelijks hoger dan een halve eeuw geleden.

Blinde vlek

Volgens Portegijs bestaat in die discussie een blinde vlek voor de moeders met oudere kinderen, terwijl zij de grootste groep in deeltijd werkende vrouwen zijn. ‘Het gaat altijd over moeders met kleine kinderen, maar meer dan de helft van de vrouwen die in deeltijd werken, hebben helemaal geen jonge kinderen meer. Daar ligt een enorm arbeidspotentieel dat relatief makkelijk aan te boren is, ook die moeders zelf zeggen dat ze minder druk zijn dan toen hun kinderen klein waren.’

Ook de interventies om de arbeidsdeelname van vrouwen te stimuleren, richten zich uitsluitend op jonge moeders. Zo wil het kabinet de kinderopvang gratis maken en heeft het vorige maand nog het ouderschapsverlof uitgebreid naar 26 weken. Daar is volgens Portegijs niets mis mee, voorkomen dat vrouwen fors teruggaan in hun arbeidsuren is immers beter dan ‘genezen’. ‘Maar voor de oudere moeders van nu heb je daar niks aan, daar ga je de huidige tekorten op de arbeidsmarkt niet mee oplossen.’

Volgens de onderzoeker zouden werkgevers morgen al kunnen beginnen om het gesprek aan te gaan met in deeltijd werkende oudere vrouwen over wat zij nodig hebben om meer uren te werken. Of een voltijdsbonus, zoals het kabinet wil, de doorslag zal geven, betwijfelt ze: hoewel het belangrijk is dat vrouwen er niet op achteruit gaan als ze meer gaan werken (door het verlies van toeslagen) lijken financiële prikkels niet echt te werken. ‘Vrouwen voelen zich na jaren deeltijd niet meer zo verantwoordelijk voor het winnen van de kost.’

Geen eenvoudige oplossing

Volgens socioloog Mara Yerkes van de Universiteit Utrecht laat het SCP-onderzoek goed zien dat het ‘deeltijdprobleem’ geen eenvoudige oplossing kent. ‘Goede kinderopvang en betaald verlof zijn onvoldoende: beleidsmakers moeten ook nadenken over de langere termijn.’ Het vraagt er volgens de onderzoeker onder meer om dat mantelzorg serieuzer wordt genomen. Waar gratis opvang wordt opgetuigd voor kinderen, wordt die voor ouderen immers steeds verder versoberd. ‘De participatiesamenleving vraagt dat we taken overnemen, maar dat wordt nu vaker gedaan door vrouwen dan mannen.’

Al met al moet volgens Portegijs worden gekozen hoe we werk en zorg in de toekomst willen organiseren. ‘Nu hinken we op twee gedachten’, zegt ze. ‘De maatschappij gaat ervan uit dat er deeltijdwerkende moeders zijn die kunnen mantelzorgen, vrijwilligerswerk doen en om 3 uur op het schoolplein kunnen staan. Maar tegelijk krijgen ze ook het verwijt deeltijdprinsesjes te zijn omdat ze te weinig werken.’

Thea de Jong (48), werkt 28 uur in de specialistische thuiszorg, heeft twee kinderen van 16 en 17

‘Toen ik moeder werd, ben ik in deeltijd gaan werken. Geen van mijn werkgevers heeft ooit gevraagd of ik meer uren wilde. Het is in mijn baan ook niet echt mogelijk: als ik 40 uur zou willen werken, dan moet ik vijf dagdiensten draaien. Maar ik moet daarnaast ook bereikbaarheidsdiensten in de avonden- en weekenden op me nemen. Ik ben alleenstaand, dus ik vind het toch wel belangrijk dat er iemand thuis is voor de kinderen. Ik kom zelf ook uit een gezin waarin mijn moeder na school klaar zat met thee en koekjes.

‘Ik ben heus wel bereid om meer te werken, maar dan moeten mijn werktijden wel anders worden ingedeeld. En het moet onder aan de streep wat opleveren. Ik heb er geen verstand van, maar op sociale media lees ik dat je toeslagen kwijt kunt raken als je meer gaat werken. Als dat klopt, dan snijd ik mezelf in de vingers. Misschien als de kinderen straks 18 zijn en de kinderbijslag en het kindgebonden budget toch wegvallen, dat ik het wel ga doen.’

Marjolein Hensen (44), is docent op een hogeschool, heeft twee kinderen van 8 en 11

‘Sinds de geboorte van mijn oudste dochter ben ik 28 uur gaan werken, daarvoor werkte ik 36 uur. Dat is voor mij een heel bewuste keuze geweest en nog steeds. Ik wil het opgroeien van mijn kinderen van dichtbij meemaken. De kleine dingen: dat je zoontje op woensdagmiddag uit school komt en vriendjes meeneemt die je leert kennen. Dat je tijd hebt om bij de voetbaltraining te kijken.

‘Ik vind de discussie over deeltijdwerk nogal gepolariseerd. Het is geen kwestie van goed of fout. Iedereen moet doen wat bij hem of haar past. En ik vind het niet alleen mijn taak om een bijdrage te leveren met arbeid, maar ook om mijn kinderen op te voeden. Bovendien draag ik mijn steentje bij: ik doe vrijwilligerswerk bij de hockeyclub en zit in de ouderraad. Mijn partner die fulltime werkt, doet dat allemaal niet. Overigens zijn het vooral moeders die ik die daar zie.’