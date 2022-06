Schutter ziekenhuis Tulsa schoot chirurg en drie anderen dood vanwege pijn na operatie

Agenten voor het ziekenhuis in Tulsa. Beeld AP

De man vermoordde naast de chirurg nog een arts, een receptionist en een patiënt. Enkele andere mensen raakten gewond. Daarna doodde de schutter zichzelf. Volgens de politie heeft hij een brief achtergelaten, waarop stond dat hij de chirurg zou vermoorden ‘en iedereen die in zijn weg stond’.

De schutter was op 19 mei geopereerd aan zijn rug en mocht vijf dagen later het ziekenhuis verlaten. Hij heeft daarna meerdere keren gebeld om te klagen over aanhoudende pijn en te vragen om een aanvullende behandeling. De patiënt was dinsdag nog langsgegaan bij de chirurg, maar belde woensdag opnieuw over de pijn. Na dat gesprek kocht hij een semiautomatisch geweer waarmee hij naar het ziekenhuis ging. De man had ook een pistool bij zich, dat hij zondag al had gekocht. De politie vond in het ziekenhuis 37 kogelhulzen.

Er zijn in korte tijd meerdere schietpartijen geweest in Amerika. Vorige week dinsdag opende een 18-jarige man het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde 19 kinderen en twee leraren voordat hij door de politie werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor werd, ook daar door een 18-jarige man, het vuur geopend in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten. Op internet had de man aangegeven uit racistische motieven te handelen. Alle dodelijke slachtoffers waren zwart.

President Joe Biden houdt donderdagavond (01.30 uur Nederlandse tijd) een toespraak over het gebruik van wapens in Amerika.