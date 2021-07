Schutter spa-moorden Atlanta veroordeeld tot levenslang

Robert Aaron Long voor de rechter in Cherokee County. Beeld AP

Robert Aaron Long (22) bekende tijdens de zitting vier van de acht moorden. Mogelijk wordt hij volgende maand voor de andere vier moorden door een rechtbank in een ander district ook nog eens ter dood veroordeeld.

Op zestien maart schoot Long in Cherokee vier mensen in een Aziatische massagesalon dood en verwondde een vijfde. Daarna reed hij naar Atlanta, waar hij bij twee spa-bedrijven in totaal vier vrouwen van Aziatische afkomst ombracht. Aanvankelijk was Long, die verslaafd zou zijn aan seks en daar vrouwen de schuld van gaf, van plan van de diensten van de massagesalon en schoonheidssalons gebruik te maken, om daarna uit schaamte zelfmoord te plegen, zei hij tijdens de zitting. Hij was ook van plan in Florida een derde bloedbad aan te richten, maar hij werd voortijdig gearresteerd.

Deze zogenaamde spa-moorden zorgden voor enorme commotie in de Amerikaans-Aziatische gemeenschap, vooral omdat de autoriteiten suggereerden dat er geen sprake was van een racistisch motief, maar dat de daad voortkwam uit Longs vermeende seksverslaving.

Dinsdag hield de openbaar aanklager in Cherokee daaraan vast, omdat Long tijdens zijn eerste moordpartij mensen van verschillende rassen, waaronder mannen, had doodgeschoten. In het district Fulton, waar alle slachtoffers vrouwen van Aziatische afkomst waren, zegt de openbaar aanklager echter dat Long wel degelijk gedreven werd door racisme en vrouwenhaat. Daar staat hem wel een proces wegens hate crime te wachten.