Schutter Silfano M. krijgt 20 jaar cel en tbs voor doden rapper Feis

De rapper werd neergeschoten, omdat zijn broer vroeg of iemand voor hem aan de kant kon gaan. Beeld Guus Dubbelman

Faisal Mssyeh (32), beter bekend als Feis, werd op nieuwjaarsnacht 2019 voor een café op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam doodgeschoten. Ook zijn broer, Bilal Mssyeh, werd neergeschoten. Hij overleefde de schietpartij ternauwernood.

Justitie sprak over een ‘onbenullige aanleiding’ en noemde de schutter ‘trigger happy’. Sifano M. werd ook veroordeeld voor het beschieten van een auto in Schiedam, met daarin een politieagent in opleiding. Bij dat incident raakte een kogel de bestuurdersstoel.

Aan de schietpartij die Feis het leven kostte, ging een ruzie in het café vooraf. Feis, die op dat moment op krukken liep, had moeite om uit het volle café te komen. Toen zijn broer Bilal een kennis van schutter Sifano M. vroeg om ruimte te maken, liep het snel uit de hand. Eenmaal buiten op straat opende M. het vuur op beide broers.

Kort na de dood van Feis sprak de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in een nieuwjaarsspeech zijn zorgen uit over een rapscene ‘waarin vuurwapens regelmatig verheerlijkt worden’. Aboutaleb nodigde rappers uit om met hem in gesprek te gaan over geweldsverheerlijking in rapmuziek.

Aboutalebs conclusie dat de dood van Feis te maken zou hebben met rapmuziek schoot veel rappers in het verkeerde keelgat. De Rotterdamse rapper Winne, die goed bevriend was met Feis, noemde Aboutalebs uitspraken ‘bijzonder stigmatiserend’. ‘Het is typerend hoe zelfs wanneer je als rapper het slachtoffer bent, je verbale skills toch in verband worden gebracht met het wapen dat een einde aan je leven maakte’, aldus Winne.