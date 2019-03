Schutter pleegde terreuraanslag ‘om immigratie te stoppen’

Tarrant (28), die de beelden van de schietpartij in de Al Noor-moskee livestreamde. Beeld AP

‘De indringers moet getoond worden dat ons land nooit van hen zal zijn’, staat in het tientallen pagina's tellende manifest dat niet is ondertekend. Het heeft als titel ‘De grote vervanging’. ‘Ons vaderland is van ons. En zolang de witte man bestaat, zullen zij NOOIT ons land veroveren en zullen zij nooit ons volk vervangen.’

Het manifest geeft een gedetailleerd inkijkje in Tarrants leven, hoe hij radicaliseerde en waarom hij zich de komst van migranten zo aantrok. Meteen werd vrijdag de vergelijking getrokken met Anders Breivik, de extreem-rechtse Noorse schutter die in 2011 een manifest van 1.500 pagina’s online plaatste vlak voor hij 77 slachtoffers maakte.

De dood van talloze onschuldige burgers bij diverse aanslagen de afgelopen jaren in Europa zouden de Australiër ertoe hebben gebracht ‘wraak’ te nemen op moslims in Christchurch. Hij plaatste op zijn Twitter-account een foto van een jong meisje dat in 2016 bij de bloedige aanslag op de boulevard van Nice was omgekomen, samen met 83 anderen. Een terrorist reed toen met zijn vrachtwagen in op voorbijgangers.

Vooral de dood van ‘de jonge, onschuldige’ Ebba Akerlund, die omkwam bij de aanslag in Stockholm in april 2017, greep hem aan. Vanaf dat moment, zo schrijft Tarrant in zijn manifest, kon hij de aanslagen ‘niet langer negeren'.

De Australiër zou afkomstig zijn uit het plaatsje Grafton. Zijn ouders, die een laag inkomen hadden, zouden volgens het manifest van Engelse, Schotse en Ierse origine zijn. Tarrant ging naar eigen zeggen niet naar de universiteit. Studeren was niet zijn ding. Hij zou geld verdienen door via BitConnect te investeren in cryptomunten.

Met het voorbereiden van de aanslag begon hij zo’n twee jaar geleden, schrijft Tarrant. Op ironische toon schrijft hij veel te hebben opgestoken van de gewelddadige computerspellen die hij vaak speelde. Die leerden hem ‘een killer te zijn’.

Drie maanden geleden koos Tarrant Christchurch uit om het bloedbad aan te richten, in plaats van een stad in Australië. Aanvankelijk was hij helemaal niet van plan om de aanslag in Nieuw-Zeeland te plegen, een land dat grootschalig geweld niet gewend is. Hij besloot uiteindelijk daar toe te slaan omdat ‘er net als elders in het Westen veel doelwitten zijn’.

Massa-immigratie

Tarrant: ‘Een aanslag in Nieuw-Zeeland zal de waarheid aan het licht brengen over de aanval op onze beschaving, die nergens in de wereld veilig is. De indringers zijn overal aanwezig, zelfs in de meest afgelegen delen van de wereld. Er is niets meer over dat veilig en vrij is van massa-immigratie. Wij moeten het voortbestaan van onze mensen veilig stellen en de toekomst van witte kinderen.’

De schutter zegt ‘miljoenen Europeanen en andere etnisch-nationalistische volkeren’ te vertegenwoordigen. Hij betoogt dat de aanslag moet worden gezien als een vergelding voor ‘de duizenden Europese levens die verloren zijn gegaan bij terreuraanslagen in Europese landen’.

Teksten op munitiemagazijnen

Tarrant schrijft dat een bezoek aan Frankrijk in 2017 hem inspireerde om wraak te gaan nemen. De schellen vielen toen van zijn ogen, merkt hij op. ‘In elke Franse stad, in elk Frans plaatsje waren de indringers aanwezig’. Het bloedbad draagt hij ook op aan diverse personen die, net als hij nu deed, migranten besloten aan te vallen.

Zo schreef hij op een van zijn munitiemagazijnen die is gevonden de tekst: ‘Voor Rotherham, Alexandre Bissonnette, Luca Traini’. Bissonnette schoot twee jaar geleden zes personen dood na het avondgebed in een moskee in het Canadese Quebec City. Hij kreeg levenslang. De extreem-rechtse Italiaan Traini werd vorig jaar veroordeeld tot twaalf jaar voor het schieten op Afrikaanse migranten in het plaatsje Macerata. Er vielen toen geen doden.

Vlak voordat Tarrant naar de moskee in Christchurch reed, kondigde hij op een forum aan dat hij een aanslag zou gaan plegen op de ‘indringers’. ‘Als ik het niet overleef, vaarwel’, schrijft hij. Ook gaf hij van tevoren aan geen spijt te hebben en het te betreuren dat hij waarschijnlijk weinig migranten om het leven kon brengen. ‘Ik wilde dat ik meer indringers kon doden’.

In het manifest stelt de schutter zichzelf ook de vraag of hij een aanhanger is van de Amerikaanse president Trump en antwoordt: ‘Zeker’. Hij noemt Trump een ‘symbool van de hernieuwde witte identiteit’. Maar de persoon die hem het meest beïnvloedde en radicaliseerde, is volgens hem de conservatieve Amerikaanse activist Candace Owens.

Zij keerde zich de afgelopen jaren onder andere tegen de actiegroep Black Lives Matter. Ook is Owens een van de weinige zwarte aanhangers van Trump. ‘Haar meningen sterkten mij meer en meer in mijn geloof dat geweld het antwoord was, en niet berusting.’

In een eerdere versie van dit stuk stond dat de dader in zijn manifest verwijst naar Fornite als inspiratie voor zijn daden. Dit manifest staat vol zwartgallige humor, daardoor is niet duidelijk of hij de verwijzing naar Fornite serieus bedoelt.