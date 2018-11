Schutter opent vuur in bar Californië, zeker dertien doden

Bij een schietpartij in een bar in het Californische plaatsje Thousand Oaks zijn woensdagavond dertien doden gevallen. Het bloedbad werd aangericht door een man die tijdens een studentenavond de bar binnenliep en het vuur opende. Onder de doden zijn een politieman en de schutter.

Een FBI-agent praat met een bezoeker van de Borderline-bar in Thousand Oaks. Beeld AP

De agent, een plaatsvervangend sheriff, werd doodgeschoten toen hij als een van de eersten ter plaatse arriveerde om hulp te bieden. Hoe de schutter zelf om het leven kwam, is nog niet duidelijk.

Ook het motief van de schutter is nog niet bekend. Het bloedbad vond plaats in de Borderline Bar & Grill waar een country-avond werd gehouden. In de bar zouden op het moment dat de schutter het vuur opende, honderden bezoekers zijn geweest. Het waren voornamelijk studenten. ‘We hoorden schoten en zagen rook’, aldus een van de bezoekers. ‘Hij schoot op alles, zelfs de speakers.’

Het bloedbad werd aangericht toen de bar vol zat met studenten. Beeld EPA

Overal verstopt

Volgens een lokale krant in Thousand Oaks, dat zich op zo’n 60 kilometer van Los Angeles bevindt, zou de schutter zeker dertig schoten hebben gelost. Toen de politie met meer man arriveerde en de bar binnenging, zagen ze hoe de bezoekers zich overal hadden verstopt.

De agenten troffen ze aan in toiletten, kruipruimtes en op de zolder van het pand. Een deel van de bezoekers was erin geslaagd om naar buiten te rennen. Bij een nabijgelegen benzinestation zochten ze hulp. De agenten vonden tussen de lichamen van de doden ook die van de schutter. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd.

De agent die als eerste de bezoekers te hulp kwam, Ron Helus, werd geprezen om zijn moed. ‘Ik zei tegen zijn vrouw dat hij als een held stierf’, aldus sheriff Geoff Dean. Helus werkte 29 jaar bij de politie en zou mogelijk volgend jaar met pensioen gaan. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dean: ‘Hij was een volledig toegewijde politieman. Hij ging naar binnen om anderen te redden.’

Burgemeester Andy Fox was geschokt dat het bloedbad in zijn stad werd aangericht. ‘Thousand Oaks wordt gezien als een van de veiligste steden in het land’, aldus Fox. ‘Wij zijn er trots op dat wij ieder keer weer goed scoren als het gaat om lage criminaliteit. De realiteit is dat deze incidenten overal kunnen plaatsvinden, zelfs in gemeenschappen die heel veilig zijn.’

Beeld de Volkskrant infographics