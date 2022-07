Schutter in Zwolse McDonald’s ging ‘uitermate gericht’ te werk: elf kogels van dichtbij

Een dag na de schietpartij waarbij Ali en Hüseyin Torunlar om het leven kwamen, onderzoekt de politie de plaats delict. Beeld Vincent Jannink / ANP

De man die de Turkse broers Ali en Hüseyin Torunlar op 30 maart doodschoot in de McDonald’s in Zwolle, ging daarbij ‘uitermate gericht’ te werk. Ali (57) werd van dichtbij door zes kogels getroffen, zijn vijf jaar oudere broer Hüseyin kwam door vijf kogels om het leven, zo bleek donderdag tijdens een drukbezochte inleidende zitting in de rechtbank van Zwolle.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 32-jarige Veysel Ü de broers, met wie hij een conflict had over een grote som geld, ‘doelgericht’ om het leven gebracht. Het OM vindt het daarom onwaarschijnlijk dat de verdachte zich niets meer zegt te kunnen herinneren van het moment dat hij in het drukbezochte fastfoodrestaurant zijn pistool op zijn twee tafelgenoten leegde.

Rond zes uur ’s avonds schoot Ü, nadat hij was opgestaan om koffie te halen, elf keer op de twee Turkse broers. Alle kogels troffen doel. ‘Daarmee kunnen we zeggen dat ieder schot raak was. Best knap voor iemand die niet weet wat hij heeft gedaan’, aldus de officier van justitie. Haar woorden waren donderdag te horen in de liefst vier zittingszalen die de Zwolse rechtbank vanwege de grote belangstelling beschikbaar had gesteld. De dood van de gekende Torunlar-broers heeft zeker in de Turks-Nederlandse gemeenschap in het oosten van Nederland veel losgemaakt.

Telefoon kwijt

Volgens het OM laat Veysel Ü bewust gaten in zijn verklaring en weet hij zich tot het moment van schieten alles feilloos te herinneren. Bijvoorbeeld dat hij kort na vijven aanschoof bij Ali Torunlar, waarna Hüseyin zich bij hen voegde. ‘En hij weet ook dat hij (na het schieten, red.) naar buiten loopt en al bij het stoplicht zijn telefoon uitzette’, aldus de officier van justitie.

Die telefoon is overigens nooit meer teruggevonden. Datzelfde geldt voor het vuurwapen dat Ü tot een week voor de afspraak in de McDonald’s had bewaard in het bos, ook al heeft hij de politie de plek aangewezen waar het zou kunnen liggen.

Aan de uit de hand gelopen confrontatie ging een conflict over een groot geldbedrag vooraf. Ü betaalde zo’n 1 miljoen euro aan de familie Torunlar, die het deels geleende geld voor hem zou investeren in Turkije. Dat deed hij zowel cash als op rekening. Het Openbaar Ministerie noemt het voorstelbaar dat het hierbij om deels crimineel geld gaat, al wil de advocaat van Ü hier niets van weten.

Ü zag echter niets van zijn investering terug. Hij werd daarbij volgens het OM ‘aan het lijntje gehouden’ door de zoon van Ali en later ook door Hüseyin, die vrijwillig als bemiddelaar optrad in het conflict.

In de weken voor de afspraak in de McDonald’s verhardde het conflict. Ü zegt dat Ali’s zoon hem en zijn familie in appjes met de dood bedreigde en dat hij werd afgeperst. ‘Zijn belagers wilden zelfs het familiebedrijf kapen’, aldus Esther Blok, de advocaat van Ü. ‘De psychische druk die daarbij werd opgebouwd, laat zich raden.’

Apeldoorn

Op 27 maart treffen Ü’s vader en Ali elkaar in een andere McDonald’s – die in Apeldoorn – om over het conflict te praten. Het levert niets op, blijkt als Veysel Ü. drie dagen later zijn wapen trekt te midden van tientallen kinderen en ouders die een schoolvoetbaltoernooi even verderop achter de rug hebben. De ‘bottomline’, aldus de officier van justitie: Ü had een ‘groot financieel probleem en dat leek nog niet opgelost.’

Hoewel hij bewust niet kiest voor de rol van slachtoffer, is Ü dat volgens zijn advocaat wel. Zo zegt hij te zijn ‘gesommeerd’ om naar de McDonald’s te komen. En over de afpersing vertelde hij de politie meteen, nadat hij zich ’s avonds op het bureau in Deventer had gemeld. Daar bekende hij ook dat hij de gezochte schutter was. Al is van een liquidatie en van het zwaarder bestrafte delict moord geen sprake, beweert advocaat Blok. ‘Mijn cliënt werd gesommeerd koffie te halen. Dat zie je liquidatieverdachten nooit doen.’

Volgens Blok had ‘niemand in zijn omgeving en hijzelf in de laatste plaats’ verwacht dat Ü in staat zou zijn twee mensen te doden. ‘Er was geen vooropgezet plan.’ Dat hij het hoog opgelopen conflict op de meest fatale manier denkbaar beëindigde, kwam volgens zijn raadsvrouw voort uit een ‘plotselinge hevige gemoedsopwelling.’ Blok hekelde eerdere berichtgeving in de media als zouden beide broers Torunlar volstrekt onschuldig zijn. ‘De slachtoffers waren niet in alle opzichten modelburgers’, stelde ze, zonder verdere onderbouwing.

Berichten op onder meer de telefoons van de broers Torunlar die nog uit het Turks vertaald moeten worden, moeten justitie meer zicht geven over de achtergronden van het conflict. Ook moet nog een aantal mensen worden gehoord voordat op 1 september de zaak opnieuw voor de rechter dient.