Schutter homobar Oslo doodt twee bezoekers, verwondt er tientallen, politie houdt rekening met terreur

Omstanders troosten elkaar bij het gebied waar de nachtclub is gevestigd. Beeld ANP / EPA

Ooggetuigen vertelden hoe de man ’s nachts rond 1 uur de London Pub binnenkwam, een automatisch geweer uit een tas haalde en om zich heen begon te schieten. Bezoekers vluchtten weg en verstopten zich, waarna de schutter via de nabijgelegen Herr Nilsen Jazz Club nog steeds schietend de straat op ging, waar hij werd overmeesterd. Volgens de politie had hij toen twee mensen gedood en 21 anderen gewond, van wie er tien ernstig aan toe zijn. De man had twee wapens bij zich, waaronder een volautomatisch geweer. De hele aanval heeft volgens de politie slechts enkele minuten geduurd.

De dader is volgens de Noorse autoriteiten een 42-jarige Noor van Iraanse afkomst. Aanvankelijk werd gezegd dat hij in het verleden ‘kleinere misdrijven’ zou hebben begaan en zodoende een bekende zou zijn van de politie. Later werd bekendgemaakt dat hij al sinds 2015 bij de politie bekendstond als ‘geradicaliseerd’, en dat hij mogelijk ook psychisch gestoord was.

De man wordt aangeklaagd voor moord, poging tot moord, en terroristische aanslagen. De aanklacht wegens terrorisme houdt niet alleen verband met het verleden van de man, maar ook met de omvang van de aanslag, die op drie plekken plaatsvond, en het grote aantal slachtoffers. ‘Het ziet ernaar uit dat het zijn bedoeling was angst te zaaien onder de bevolking’, aldus Christian Hatlo, een advocaat van de politie, in The New York Times.

Getuige

Een van de bezoekers van de London Pub, Bili Blum-Jansen, vertelde zaterdag hoe hij zich in veiligheid bracht toen de man maar bleef schieten. Blum-Jansen verstopte zich in de kelder van de pub, met een honderdtal andere bezoekers. Tegen televisiestation TV2 zei hij: ‘Veel mensen daar belden hun partner of hun familie, het voelde bijna alsof ze afscheid namen. Anderen kalmeerden mensen die ontzettend bang waren. Ook ik was een beetje in paniek. Ik dacht: als de schutter of de schutters hier binnenkomen zijn we er allemaal geweest. Er was geen uitgang.’

De London Pub bestaat al sinds 1979 en afficheert zichzelf op haar website als ‘Oslo’s finest Gay Bar and Club’. Vrijdagavond was het in de populaire club drukker dan anders in verband met een reeks van Pride-evenementen in de Noorse hoofdstad. Zaterdag zou de jaarlijkse Pride-mars worden gehouden. Na de schietpartij werd die op aanraden van de politie afgelast.

De organisatoren zeiden: ‘We zullen spoedig opnieuw trots en zichtbaar zijn, maar vieren onze Pride vandaag thuis.’ Desondanks gingen zaterdag duizenden lhbti’ers in Oslo met regenboogvlaggen de straat op. Ze zongen in het Engels: ‘We’re here, we’re queer, we won’t disappear.’

Schokkend

De moordpartij in de London Pub is een schok voor het doorgaans lhbti-vriendelijke Noorwegen. Minister-president Jonas Goehr Stoehre sprak van een ‘verschrikkelijke en diep schokkende aanval op onschuldige mensen’. Stoehre had in april juist namens zijn regering excuses aan de homogemeenschap gemaakt voor een Noorse wet die ooit homoseksualiteit had verboden. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat die wet werd afgeschaft. Sindsdien is seksueel contact tussen mensen van gelijk geslacht in Noorwegen niet langer strafbaar.

Bloemen bij het door de politie afgezette gebied rond de nachtclub. Beeld Getty Images

Aanval op tolerantie

In 1993 was Noorwegen, na Denemarken, het tweede land dat wettelijke registratie van partnerschap van twee mannen of twee vrouwen mogelijk maakte. Het daadwerkelijke homohuwelijk is in Noorwegen sinds 2009 geaccepteerd, met alle bijbehorende rechten. De aanslag op de bar wordt beschouwd als een aanval op deze tolerantie.

Massale schietpartijen zijn in Noorwegen uiterst zeldzaam, al heeft het land op dat gebied wel een pijnlijk verleden. In 2011 schokte de Noor Anders Breivik de wereld door 77 mensen in koelen bloede te vermoorden. Sindsdien zijn de wapenwetten in Noorwegen, die al vrij strikt waren, verscherpt. Eigenaren van wapens moeten een vergunning hebben, en zijn verplicht veiligheidscursussen te volgen. In de nasleep van de massamoord van 2011 nam het Noorse parlement bovendien een wet aan die het bezit van semiautomatische wapens verbiedt. Die wet is vorig jaar van kracht geworden.

De Noorse politie draagt doorgaans geen vuurwapens. Zij zijn sinds zaterdag uit voorzorg wel bewapend, tot nader order.