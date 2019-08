Schutter foodfestival Californië pleegde zelfmoord

De dader knipte zondag een opening in een hek van het terrein in Gilroy, ten zuiden van San Francisco, waar een populair driedaags knoflookfestival aan de gang was. Hij omzeilde zo met zijn wapen de beveiliging waarna hij in het wilde weg om zich heen begon te schieten. Een kind van zes, een meisje van dertien en een man van 25 kwamen om het leven. Vijftien anderen raakten gewond.

Voordat hij zijn misdaad pleegde had Legan - die zichzelf op sociale media Italiaans-Iraans noemde - volgens Amerikaanse media een extremistische boodschap op sociale media geplaatst.