Schutter doodt twee mannen bij gaybar in Slowaakse hoofdstad Bratislava

Een afgezette straat in Bratislava na de schietpartij bij gaybar Tepláren, waarbij twee mannen werden gedood. Beeld AFP

Op de stoep voor Tepláren, een bekende gaybar in de Slowaakse hoofdstad, schoot een 19-jarige man woensdagavond iets na 7 uur twee mannen dood. De schutter sloeg op de vlucht, maar werd donderdagochtend dood aangetroffen. Hij was geen bekende van de politie.

Vanwege de reputatie van Tepláren, een van de weinige gaybars in de stad, vermoedt de politie een misdrijf gericht tegen lhbti’ers. Het zou een forse aanslag zijn op de toch al kleine lhbti-gemeenschap in Slowakije.

Een anoniem Slowaaks twitteraccount plaatste enkele uren voor de aanslag een manifest van zestig pagina’s waarin lhbti’ers en Joden een gevaar voor de samenleving werden genoemd. Via hetzelfde account, dat inmiddels door Twitter is geblokkeerd, werd na de schietpartij een bericht geplaatst met de hashtags #Bratislava, #gaybar en #hatecrime. Even later viel in het Engels te lezen op het account: ‘Ik heb geen spijt’. Kort na middernacht volgde het laatste bericht: ‘Dag, ik zie jullie on the other side’.

Het vermoeden bestaat dat de schutter zichzelf heeft gedood, al heeft de politie tot op heden geen verband vastgesteld tussen de schutter en het Twitteraccount.

Omstanders laten aan Slowaakse media weten tot wel tien schoten te hebben gehoord. De schutter zou al een tijdje buiten de bar hebben rondgehangen voordat hij het vuur opende. Een vanf de twee omgekomen mannen werkte in de bar. De barvrouw heeft een schotwond in haar been, maar verkeert niet in levensgevaar.

Lhbti-rechten in Slowakije

De Slowaakse president Zuzana Caputová sprak donderdagochtend in een Facebookbericht van een ‘haatmisdaad tegen een minderheid’. Haat die volgens haar wordt gevoed door de opstelling van conservatieve politici die ‘onschuldige mensenlevens hebben gekost’.

Caputová is voorstander van het homohuwelijk, maar stuit sinds haar uitverkiezing in 2019 op fel protest van conservatieve oppositiepolitici. In 2014 kregen conservatieve partijen het voor elkaar om in de Slowaakse grondwet op te nemen dat het huwelijk tussen een man en een vrouw moet zijn. Daardoor is een tweederde meerderheid van het Slowaakse parlement nodig om de grondwet weer te wijzigen en het homohuwelijk mogelijk te maken.

Voorlopig zal dat niet gebeuren. De katholieke kerk heeft veel invloed op de Slowaakse publieke opinie. In een opiniepeiling van de Eurobarometer bleek in 2019 dat 70 procent van de bevolking tegen het homohuwelijk is en 83 procent niet wil dat het voor partners van hetzelfde geslacht mogelijk wordt om kinderen te adopteren. Wel is sinds 2013 geweld tegen lhbti’ers in de wet opgenomen als discriminerend haatmisdrijf. Daarmee kan dergelijk geweld zwaarder bestraft worden dan regulier geweld.