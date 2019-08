Schutter Dayton was ‘socialist’ en hekelde Republikeinen om ruimhartig wapenbeleid

Zaterdagnacht opende Connor Betts het vuur in een uitgaanswijk in Dayton, Ohio. Negen mensen kwamen om het leven. De schutter lijkt in alle opzichten de tegenpool van de jonge man die dit weekeinde in het Texaanse El Paso een bloedbad aanrichtte. Wie was de 24-jarige Betts?

Had Patrick Crusius het daar gemunt op latino’s, Betts was juist een tegenstander van – wat hij noemde – de ‘concentratiekampen’ aan de Amerikaanse grens voor asielzoekers uit Midden-en Latijns-Amerika. Volgens Amerikaanse media presenteerde hij zich op Twitter als ‘links’ en een aanhanger van de Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren.

Betts (24) werd door politiekogels gedood nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag met een zwaar-kaliber wapen negen mensen, onder wie zijn 22-jarige zus Megan, had doodgeschoten in een uitgaansbuurt van Dayton. De gemaskerde man, die een scherfwerend vest droeg en een enorme hoeveelheid munitie bij zich had, werd binnen een minuut na het begin van de schietpartij uitgeschakeld door toegesnelde agenten. Was dat niet gebeurd, dan zou hij volgens burgemeester Nan Whaley ‘honderden doden’ op zijn geweten kunnen hebben.

Volgens de politie van Dayton kan het nog lang duren voordat het onderzoek naar Betts motief is afgerond. De politie kende hem wel van verkeersovertredingen, maar niet vanwege geweldsdelicten. Vooralsnog gaan de onderzoekers niet uit van een politiek gemotiveerde ‘hatecrime’.

Connor Betts was volgens sommige oud-klasgenoten ‘ziek’. Beeld AP

Dodenlijst

Volgens klasgenoten van de Bellbrook High School was Betts daar het slachtoffer geweest van pesterijen en reageerde hij door een ‘dodenlijst’ op te hangen in een toiletruimte. ‘Hij had een plan voor een schietpartij op de school’, zei Laura Wakeley. Na het incident werd hij tijdelijk van school geschorst. Andere klasgenoten zeiden dat Betts zich zeer agressief gedroeg jegens meisjes. Hij dreigde hen zelfs te vermoorden en fantaseerde over marteling. ‘Hij was ziek’, schreef een klasgenote, Chenoa Sandoval. Een ander vertelde dat Betts er een ‘verkrachtingslijst’ op na hield.

Klasgenoot Brad Howard zei evenwel nooit iets geweten te hebben van Betts plannen om geweld te gebruiken. ‘De Connor Betts die ik kende, was een goeie jongen.’ Ook een buurman, die hem vaak de hond zag uitlaten en het gras maaien, kon niet voorstellen dat de jongen zich zou ontpoppen als moordenaar. Mike Kern, die af en toe een biertje met Betts dronk in een buurtcafé, noemde hem ‘de aardigste jongen die je je kunt voorstellen’. Over politiek spraken ze niet.

Socialist

Een ander beeld rijst op uit Betts uitlatingen op sociale media. De pyschologiestudent, die een zomerbaantje had in een Mexicaans grillrestaurant, noemde zich een socialist, zei president Trump te haten, en riep anderen op ‘blauw’ (Democraten) te stemmen. Hij stelde de Republikeinen, met hun ruimhartige houding tegenover wapenbezit, verantwoordelijk voor schietpartijen op scholen. ‘Dit is Amerika: wapens op elke hoek, wapens in ieder huis, geen enkele andere vrijheid dan om te doden.’

Het vuurwapen waarmee hij zelf dood en verderf zaaide, had hij besteld op internet en opgehaald bij een plaatselijke wapenwinkel. Volgens politiechef Richard Biehl van Dayton was er niets in Betts ‘geschiedenis’ dat hem ervan kon weerhouden de wapens legaal aan te schaffen.