Schutter Alblasserdam vol onbegrip over gebrek aan zorg en verboden liefde: ‘Ik wilde een boodschap afgeven’

In de rechtbank in Dordrecht is de inhoudelijke behandeling begonnen van de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Halverwege de zitting barst de 39-jarige John S. in snikken uit. Hij wilde zichzelf van het leven beroven, heeft hij zojuist verklaard in de rechtbank in Dordrecht, maar in plaats daarvan begon hij om zich heen te schieten.

Hoe is zijn plan zo drastisch gewijzigd, wil de rechtbankvoorzitter weten. ‘Het enige dat ik kan bedenken, is dat bij mij de beelden zijn gewisseld van mezelf doodschieten naar het doodschieten van mensen’, antwoordt S. met verstikte stem. ‘Maar ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, want ik weet het gewoon niet. Ik gok ook gewoon maar wat.’

Beladen sfeer

Op de eerste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling van de gruwelijke schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, vorig jaar mei, staat niet zozeer de vraag centraal óf John S. een 34-jarige medewerker en een 16-jarig meisje doodde, en twee anderen, een jongen van 12 en een vrouw van 20, ernstig verwondde: hij bekent alles. Ook de dood van de 60-jarige schoenmaker in Vlissingen, twee dagen voor het drama in Alblasserdam, neemt hij voor zijn rekening.

Maar de vraag wáárom hij het heeft gedaan, blijkt een stuk lastiger te beantwoorden. S. verwijst telkens weer naar de ‘beelden in zijn hoofd’, die niet overeenkomen met de ‘onwerkelijke’ realiteit. Onbevredigend voor de nabestaanden, waarmee de zaal maandag is gevuld. De sfeer is beladen. Als er videobeelden worden vertoond van hoe S. tijdens een stralende lentedag het paadje van de zorgboerderij oploopt en daar op twee (willekeurige) mensen schiet, wordt de zitting tijdelijk geschorst. In de gang vloeien heel wat tranen.

Ook S., in het zwart gekleed, in trainingsbroek en hoodie, is de hele dag door geëmotioneerd. Hij is voor het eerst te zien in de rechtbank. Tijdens voorbereidende zittingen was hij afwezig. Bij binnenkomst laat hij weten het 'heel moeilijk te vinden’. Na elke vraag van de rechter volgt een lange stilte.

Frustratie en woede

De zorgboerderij in Alblasserdam was een bekende locatie voor S. Hij werkte er in het verleden met paarden op de dagbesteding. S. had moeite om aansluiting te vinden met andere mensen, onder meer door zijn pestverleden. De deskundigen in het Pieter Baan Centrum, waar hij dertien weken – ongebruikelijk lang – heeft gezeten, stelden borderline bij hem vast. Ze achten de kans op herhaling groot en adviseren tbs met dwangverpleging.

Door zijn omgang met de paarden leefde hij op, zeiden bronnen eerder tegen de Volkskrant. Hij werd er verliefd. Het minderjarige meisje zou ook verliefd zijn op hem, vertelde hij aan anderen. Hun relatie werd beschouwd als ongewenst: volgens S. was haar moeder ertegen. Het leidde tot veel frustratie en woede. Ook voelde hij zich onbegrepen door zijn huisarts en de ggz, die volgens hem ernstig tekortschoten in de begeleiding voor zijn psychische problemen. Hij deed meerdere zelfmoordpogingen.

S. verklaart dat hij de schoenmaker, die hij kende via een chatroom voor homo’s, om het leven bracht om een boodschap over te brengen aan het meisje. Een poging om opnieuw contact met haar te krijgen liep op niets uit. Vervolgens stuurde hij haar dreigende berichtjes, waaronder foto’s van een wapen dat hij had aangeschaft. Een dag daarop volgde een foto van een dode man: de schoenmaker, met wie hij een seksafspraak had gehad in zijn winkel in Vlissingen. Op een briefje op zijn buik stond de tekst: ‘fuck you’, gevolgd door haar naam.

Afscheidsbrief

Het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. In een mail die S. vlak voor de schietpartij in Alblasserdam naar RTL Boulevard stuurde, sprak hij van ‘pure wanhoop, omdat ik geen zorg heb gekregen.’ Het meisje en de schoenmaker kenden elkaar niet. ‘Ik probeerde met haar te praten en dat lukte niet’, zegt John S. over zijn motief om de man te doden. ‘Toen ging mijn hoofd verder, meer in de zin van: ik moet dat afsluiten en op die manier heb ik de boodschap gegeven.’ ‘Dat is wel een hele rare manier om iets af te sluiten, op z’n zachtst gezegd’, reageert de rechtbankvoorzitter.

De herinneringen die S. heeft aan de schietpartij in Alblasserdam zijn naar eigen zeggen vervormd. Over de medewerker die hij doodschoot: ‘Ik zag alleen iemand in elkaar in het gras zakken. Ik kan er geen gezichten bij zien, ik kan niet zien wat voor kleding die persoon aan heeft.’

De mail naar RTL was bedoeld als afscheidsbrief, verklaart S. Maar de rechtbankvoorzitter vindt het zelfmoordscenario tamelijk ongeloofwaardig. S. had immers in het gesprek met 112 (hij nam zelf contact op) benadrukt dat hij niet wilde dat de politie op hem zou schieten. De rechter vermoedt dan ook dat S. een stuk planmatiger te werk ging dan hij zelf doet voorkomen. Wat dit met hem doet, vraagt de rechter meermaals, in een poging berouw bij S. af te dwingen. ‘Ik kan daar geen antwoord op geven’, klinkt het telkens weer. Daar moeten nabestaanden en slachtoffers het maandag mee doen.

De zitting gaat woensdag verder. Dan zullen rond de veertig nabestaanden en slachtoffers gebruikmaken van hun spreekrecht. Vrijdag volgt de strafeis.