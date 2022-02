Schulting knokt, maar moet na botsing genoegen nemen met brons op de 1.500 m

Suzanne Schulting van TeamNL in actie op de 1.500 meter shorttrack tijdens de finale op de Olympische Winterspelen 2022 in Beijing. Beeld Koen van Weel / ANP

Schulting was soeverein op kop door de halve finale gegleden. Xandra Velzeboer kostte het wat meer moeite. Zij haalde het nipt op basis van haar tijd. In de finale troffen de beide Nederlanders elkaar, net als hun trainingsmaatje Hanne Desmet.

Schulting begon behouden op de derde positie in het groepje van zeven schaatsers. De 1.500 meter, de langste afstand op de krappe shorttrackbaan, draait om het sparen van energie. Maar echt rustig aan kon Schulting niet. Ze pareerde een aanval van de Chinese Han Yutong in het begin van de wedstrijd.

Botsing

Met de orde hersteld nam de tweevoudig olympisch kampioene op de 1.000 meter haar plekje op de derde positie weer in. De race werd met vier ronden te gaan onrustiger. Schulting botste met Han, Choi maakte van de gelegenheid gebruik om een gaatje te slaan.

Fontana kon mee in het zog van Choi, Schulting moest aanzetten om de oversteek naar de twee koplopers te maken. Ze trachtte haar schaats nog voorbij de Koreaanse en Italiaanse te drukken, maar slaagde daar net niet in. Brons bleef over. Velzeboer eindigde als vijfde.

Aan het Nederlands record aan olympisch wintergoud op één toernooi kwam Schulting niet. Dat staat nog altijd op naam van Ard Schenk en Yvonne van Gennip, die in respectievelijk 1972 en 1988 drie olympische titels behaalden.

Rianne de Vries, die in 2014 en 2018 als reserve op de Spelen was en niet in actie kwam, maakte op de 1.500 meter haar olympisch debuut.

Na een rommelige kwartfinale waarin er problemen waren met rondebord en tijdwaarneming kreeg ze na protest van Nederland toegang tot de halve finale. Daarin bleef ze steken op de vijfde plaats en beëindigde haar eerste en laatste olympische deelname op de vijftiende plaats.