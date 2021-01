Schulden van gedupeerde ouders toeslagenaffaire bij overheidsinstanties kwijtgescholden

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën in gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op het Plein, voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Schulden bij onder andere de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank worden kwijtgescholden. Van Huffelen deed een beroep op andere schuldeisers om ook tot kwijtschelding over te gaan. De ouders kunnen dan volledig beschikken over de 30 duizend euro compensatie die ze van het kabinet krijgen.

‘Ik vind dat ouders een volledig schone lei verdienen’, aldus Van Huffelen. ‘Zodat zij het bedrag aan compensatie kunnen gebruiken om écht een nieuwe start te maken. Een schone lei is een schuldenvrije lei.’

‘Het geld is voor u’, aldus Van Huffelen die zich in een video op Twitter richtte tot de ouders over de 30 duizend euro die ze is toegezegd. ‘Het geld is niet om schulden bij de Belastingdienst af te betalen. Die schulden, die schelden wij kwijt.’ Ze maakte verder bekend dat de uitbetaling van het voorschot ‘zo snel mogelijk’ zal gebeuren.

De 30.000 euro voor gedupeerde ouders gaat rechtstreeks naar gedupeerde ouders. Schulden bij de overheid worden kwijtgescholden. Ik geef een toelichting op dit goede nieuws: pic.twitter.com/NDRAl7ZMdo — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) 18 januari 2021

Belastingdienst

Naar verwachting wordt daarmee deze maand begonnen. Ze zei dat na een korte controle de ouders de 30 duizend euro zullen krijgen. Van Huffelen: ‘Daarom kunnen we niet met één druk op de knop alle ouders betalen. Ouders die recht hebben op een hoger bedrag, krijgen natuurlijk een hoger bedrag.’ Ze zegde toe dat ouders die zich voor 15 februari hebben aangemeld, voor 1 mei het bedrag krijgen uitbetaald.

Vorige week werd bekend dat gedupeerde ouders die een schuld hebben opgelopen, een flink deel van het voorschot van 30 duizend euro kwijt zijn aan de Belastingdienst. Vlak voor Kerst maakte het kabinet de uitbetaling van deze eerste schadevergoeding bekend.

Nadat Trouw vorige week had gemeld dat de Belastingdienst geen afstand wilde doen van de schulden die gedupeerde ouders hadden opgelopen, reageerden onder anderen Kamerleden boos. De fiscus was toen nog niet bereid zijn positie van eerste schuldeiser op te geven. Vanwege de harde stellingname van de Belastingdienst besloten bewindvoerders, die betrokken zijn bij schuldsanering, uit het overleg te stappen voor een compensatieregeling voor de ouders.

Schuldeisers

De ouders hebben ook schulden opgelopen bij energiebedrijven, banken en woningcorporaties omdat ze in korte tijd grote sommen moesten terugbetalen aan toeslagen die ze volgens de Belastingdienst ten onrechte hadden gekregen. De staatssecretaris wil met deze schuldeisers om de tafel gaan zitten om te kijken of ook zij deze schulden kunnen schrappen.

Tot nu toe zijn volgens de staatssecretaris al twaalfduizend personen bekend bij de Belastingdienst die het voorschot van 30 duizend euro kunnen krijgen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zei in een reactie binnenkort bekend te maken of zij ook het voorbeeld van Van Huffelen zullen volgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeenten al opgeroepen alle schulden van de ouders kwijt te schelden.