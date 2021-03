Schuldbekentenis van Jorritsma en Ollongren neemt onrust op Binnenhof nog niet weg

De oud-verkenners ontvingen Farid Azarkan (Denk) vorige week. Beeld ANP

Volgens het duo heeft ‘geen van de fractieleiders’ gesuggereerd om Omtzigt te lozen, maar zijn zij daar zelf verantwoordelijk voor. Hun uitleg betekent allerminst dat de onrust op het Binnenhof voorbij is.

‘Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo en dat zijn wij’, schreef het tweetal maandag in een brief aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Ollongren en Jorritsma noemen de suggestie om Omtzigt te verbannen van het Binnenhof ‘zeer ongepast’ en schrijven dat het niet had mogen gebeuren. Ze bieden de Tweede Kamer excuses aan.

Het pijnlijke memo kwam vorige week per abuis in de openbaarheid, toen Ollongren haastig vertrok van het Binnenhof omdat zij positief was getest op corona. Een fotograaf legde de notitie onder haar arm vast. Vooral de passage die suggereerde dat er een ‘functie elders’ voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd overwogen, leidde tot veel gêne en chagrijn bij de fractievoorzitters. Omtzigt zit overwerkt thuis, maar heeft niet te kennen gegeven dat hij weg zou willen. Ollongren en Jorritsma legden hun functie neer en de formatie kwam stil te liggen.

Nog veel vragen

De boetedoening van het tweetal neemt misschien een beetje kou uit de lucht, maar roept ook nog veel vragen op. Nog altijd blijft in het midden wie er heeft geopperd dat Omtzigt elders een baan moet gaan zoeken. Ollongren en Jorritsma nemen de schuld daarvoor op zich, maar zeggen niet letterlijk dat de suggestie ook van hen kwam.

Het mysterie wordt vergroot doordat het tweetal maandag schrijft dat het ‘vanzelfsprekend’ niet de taak is van verkenners om ‘zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden’ zoals het lot van een individueel Kamerlid. Waarom stond er dan toch een vraag over Omtzigts positie op hun bespreekagenda?

Een tweede onopgelost mysterie: waarom suggereerden de nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) vrijdag nog dat de vraag over Omtzigt was ingegeven door mediaberichten, maar ontkennen Ollongren en Jorritsma maandag juist dat de media verantwoordelijkheid dragen?

Stille hoop

Woensdag zal de Kamer pogen om de waarheid boven tafel te krijgen tijdens een extra ingelast debat. Wat de oppositie betreft kan de formatie pas weer verder als de politieke whodunit is opgelost. De oppositie toonde zich maandag dan ook zeer ontevreden over de magere uitleg van Ollongren en Jorritsma. SP-leider Lilian Marijnissen noemt hun brief ‘volstrekt onvoldoende’, PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat ‘de onderste steen boven moet komen om het vertrouwen in de formatie te herstellen’ en PVV-leider Geert Wilders wil zelfs dat Ollongren opstapt als minister.

De oud-verkenners beloven in hun brief dat zij bereid zijn om woensdag ‘in alle deemoed nadere inlichtingen’ te geven. Maar het zal moeten blijken hoeveel openheid van zaken zij echt willen geven. Achter de schermen wordt op het Binnenhof gefluisterd dat de schuldvraag misschien nooit wordt beantwoord, omdat Ollongren en Jorritsma daar anders nu al opheldering over zouden hebben gegeven in hun brief.

Intussen leeft bij de twee winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, de stille hoop dat de schuldbekentenis van Ollongren en Jorritsma de formatie weer vlot zal trekken. De partijen willen niets liever dan de affaire achter zich laten en alsnog snel verder gaan met hun zoektocht naar de meest kansrijke regeringscoalitie.

Maar dan moet wel het CDA eerst weer aan tafel komen. De partij is gezien haar zetelaantal een logische regeringspartner en bovendien de favoriet van de VVD. Maar voorlopig is het chagrijn bij CDA-voorman Wopke Hoekstra nog groot. Door de gelekte notitie van Ollongren is de indruk gewekt dat hij zich eerst moet ontdoen van Omtzigt voordat hij samen met VVD en D66 in een regering kan stappen. Die suggestie zal hij koste wat kost willen vermijden. De schuldbekentenis van Ollongren en Jorritsma is pas een eerste stapje om de onrust op het Binnenhof over deze affaire te smoren.