Schrijver Sally Rooney weigert vertaalrechten te verkopen aan Israëlische uitgeverij Modan

Sally Rooney in 2017. Beeld Getty Images

In een verklaring liet de 30-jarige Ierse weten Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) te steunen. Deze campagnegroep zegt met een boycot een einde te willen maken aan ‘de internationale steun voor de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen en Israël te willen bewegen tot het voldoen aan het internationale recht’. Rooney wees op een eerder dit jaar verschenen rapport waarin Human Rights Watch de staat van racisme en apartheid beticht. Ze vergeleek Israël met het Zuid-Afrika van weleer.

Uitgeverij Modan had Rooney benaderd voor een Hebreeuwse vertaling. Volgens BDS is dit grote uitgevershuis ongeschikt omdat het samenwerkt met het ministerie van Defensie. Rooney zegt open te staan voor een vertaling door een uitgever die voldoet aan de richtlijnen van de genoemde campagnegroep. BDS werd 16 jaar geleden vanuit Palestijnse hoek opgezet, maar krijgt niet de steun van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. De boycot zou niet alleen Israeli’s treffen, maar ook een deel van de Palestijnen.

In het Westen geniet BDS brede steun vanuit progressieve hoek. Bekende sympathisanten zijn zanger Roger Waters, de cineast Jean-Luc Godard, activiste Naomi Klein, komiek Russell Brand, aartsbisschop Desmond Tutu en muziekproducent Brian Eno. Rooney heeft erkend dat ze kritiek kon verwachten door zich bij deze protestbeweging aan te sluiten. Die kritiek kwam inderdaad, onder meer van de Britse journalist Ben Judah, die het ‘deprimerend en onplezierig’ noemde dat Rooney haar besteller niet in het Hebreeuws wil vertalen, maar terugkrabbelde toen uit haar verklaring bleek dat dit niet het geval is.

Prachtige wereld, waar ben je? wordt wereldwijd vertaald, ook in enkele landen met controversiële regimes, zoals Rusland, China en Saoedi-Arabië.