Schrijver Kees ’t Hart: ‘Ik wil iets terugdoen voor mensen die mij gered hebben van de angst’

Kees 't Hart Beeld Oof Verschuren

‘Haar lichaam glansde in het felle licht, haar gezicht gloeide van de macht die ze nog maar net had ontdekt. Daarna zag hij alleen nog maar vurige bollen toen ze hen beiden naar het hoogtepunt bracht. (...) Terwijl ze nog nasidderde, verlangde ze al naar meer.’

Kees ’t Hart was nog maagd toen hij het las, hij was een jaar of 13. Hij had geelzucht, en zijn moeder bezorgde hem een aantal damesromannetjes. Ademloos verslond de kleine Kees de bouquetreeksboekjes met titels als Gekust door de dokter, Kwellend geheim en Nog altijd de zijne, met op de voorkant een knappe man met in zijn armen een wonderschone vrouw wier hand deemoedig op zijn borstkas ruste.

Inmiddels is de 78-jarige ’t Hart romanschrijver, dichter en literatuurcriticus voor De Groene Amsterdammer. Hij heeft tientallen literaire titels op zijn naam staan, zoals Vitrines, de verhalenbundel waarmee hij op 44-jarige leeftijd als prozaschrijver debuteerde. Maar ook romans als De revue en Teatro Olimpico, die beide op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs kwamen. De revue won de prestigieuze Multatuliprijs. Maar zijn liefde voor de doktersroman is nooit verstomd. Sterker, deze week verschijnt van zijn hand Pleidooi voor pulp waarin hij een lans breekt voor het genre, dat hij ‘liefdesboeken’ noemt – ‘doktersromannetjes’ en ‘bouquetreeksboeken’ vindt hij denigrerend.

‘Dit behoort wel tot een van mijn raardere schrijfprojecten’, vertelt Kees ’t Hart, gezeten voor zijn wandvullende boekenkast, waar hij gedurende het gesprek geregeld induikt om er vol enthousiasme een boek uit te vissen. En als hij het niet kan vinden, rent hij wel even naar de boekenkasten boven, waar zijn vrouw en beeldend kunstenaar Euf Lindeboom, met wie hij sinds de middelbare school verkering heeft, druk doende is in haar atelier.

Niet zelden zijn het boeken van eigen hand. Dat zijn er nogal wat, 28 om precies te zijn, de kritieken waren vaak lovend. ‘Niemand kan zo droogkomisch de worstelingen beschrijven van mensen die het vreselijk goed bedoelen, maar toch langzaam dreigen te verzuipen in een maatschappelijk moeras’, analyseerde een recensent zijn oeuvre. Weer een ander: ‘Kees ’t Hart is een intelligent, vernuftig auteur die tegelijk in staat is je te laten schateren van het lachen.’

Toch is hij niet in heel brede kringen een bekende naam.

Gebeurt het weleens dat je naar een instantie belt en dat degene aan de andere kant van de lijn bij het horen van je naam roept: O Kees ’t Hart, de schríjver?

‘Nee joh. Kees ’t Hart, de schrijver, haha, nee. Maar ik vind wel dat ik erkenning genoeg heb, hoor. Ik kom mezelf weleens tegen in een of andere boekbespreking, meer hoeft ook niet. Ik zit niet naar een groot publiek te hengelen. Ik zie mezelf ook niet in praatprogramma’s zitten om daar mijn mening te geven over de honger in de wereld. Nee, dat is niks voor mij.

‘Ik ben ook niet iemand die zich graag over zijn privéleven laat bevragen. Dus dat zal je nog niet meevallen. Ik vind het zelf altijd maar matig als collega’s hun hele familieleven op straat gooien. Schrijf nou maar een mooi boek, denk ik dan. Niet dat ik geheimen heb, hoor. Ik ben een gewone jongen, geen bijzonderheden, geen rare toestanden.’

Dat zei je dochter Jet ook al: ‘Kees is heel gewoon, er is niks geks aan.’

Lachend: ‘Ja, ik ben een braaf iemand. Ik werk hard, kom niet dronken op mijn werk, heb geen rare seksuele dingen gedaan. Maar ik ben wel gek genoeg in wat ik maak, in de rare projecten die ik uitspook in mijn boeken. Daarin wil ik graag tegen de gevestigde orde ingaan, in het echte leven niet.’

Je wordt wel verlegen genoemd. Zitten ongemak en verlegenheid je in de weg?

‘Ik ben zeker een beetje schuw. Ik wil wel graag goede recensies hebben, net als een normaal mens, maar anders dan sommige collega’s bel ik niet de krant op om te zeggen: luister eens, kan mijn boek wat aandacht krijgen? Dat kán niet.’

Je hebt eerst lang in het onderwijs gezeten. Hoe komt het dat je pas zo laat schrijver bent geworden?

‘Ja, dat is bizar. Want ik ben altijd al wel een schrijver geweest, op mijn 16de maakte ik mijn eerste werk. Ik schreef ongelooflijk slechte gedichten. Het waren allemaal namaakgedichten, ik schreef de gedichten van Hans Lodeizen, Lucebert en Gerrit Kouwenaar over, maar dan op zijn Kees ’t Harts, ofwel: minder goed. Véél minder goed. Hans Lodeizen schreef lieve fijne gedichten, nou ja, dat wilde ik ook wel.’

Hij duikt zijn boekenkast in, trekt er een dichtbundel van Lodeizen uit en draagt voor: Ik ben het zuiverste dier op aarde / ik slaap met de nacht als met mijn lichaam / en de nacht wordt groter in mijn hart. Nou, ook niet geweldig hoor, vind ik nu. Maar als jongen vond ik dat ontzettend goede gedichten.’

Maar waarom duurde het tot ver na je 40ste voor je debuteerde?

‘Ik vond het zelf nooit goed wat ik deed. Dus ik ging Nederlands studeren omdat ik dacht: dan kan ik dicht bij de literatuur blijven. Ik bleef wel poëzie en proza schrijven, maar ik vond het niet goed. Ik dacht altijd: het is net Gerard Reve godverdomme.’

Dat is toch best goed?

‘Ja, maar ik moet niet Gerard Reve worden! Of Hermans, god wat is die man goed. Of Cornelis Bastiaan Vaandrager met: De kroketten in het restaurant / zijn aan de kleine kant. Want alleen als Vaandrager het deed, was het goed. Als ’t Hart het deed, was het gewoon niet goed!’

Je kon je eigen stem niet vinden.

‘Nee. Ik ben ontzettend goed in bewonderen. Dat neemt soms bizarre vormen aan, maar dat helpt niet bij het vinden van je eigen stijl. Maar ik bleef volhouden, en ondertussen was ik leraar Nederlands op een middelbare school in Purmerend. Dat was hartstikke leuk, overigens.’

Was je er goed in?

‘Of ik goed was weet ik niet, maar ik vond het geweldig, ik gooide me er helemaal in, want ik kan heel enthousiast zijn. In orde houden was ik geen held, maar daar trok ik me niet veel van aan en de leerlingen vonden het ook wel best. Maar het schrijven wilde nog steeds niet lukken. Tot een vriend van mij in een ernstige psychose belandde en ik daardoor verschillende inrichtingen van binnen zag. Pff, dat maakte een diepe indruk op mij. En, ik weet het nog precies, het was in 1984, ineens was ik in staat om een verhaal te schrijven dat wel goed was. Het heette De Wolken, een totaal over the top verhaal, maar toch geweldig. Ineens ontdekte ik hoe ik moest schrijven, namelijk: niet stoppen als de zin niet goed loopt, maar doorschrijven. Als er een schaamteloos lulfragment in staat, niet weggooien, doorschrijven. En vanaf dat moment werd dat mijn schrijfsysteem. Niet schamen, door, door, door, als er maar een verhaal is. Ik stuurde het verhaal De Wolken op naar literair tijdschrift De Revisor en kreeg snel bericht: ‘Dit gaan we plaatsen.’ En dat snapte ik ook wel, want in dat verhaal was ik niet Reve, Hermans, of Vestdijk, hier kwam Kees ’t Hart tevoorschijn.’

En toen was er een schrijver geboren.

‘Ik denk dat dat zo zit. Ik zal het van boven halen, want het is leuk om dat even te zien. Kijk, dit is mijn debuut. Debuutboekje. Het is psychoanalyse, literatuur en ouwehoerpraat dwars door elkaar.’

Leest voor: ‘Nu mijn wetenschappelijke fase een hoogtepunt naderde, begon ik mijn onderzoek te bagatelliseren’. Dat is een typische Kees ’t Hart-zin. ‘Hoogtepunt en bagatelliseren’, hoog en laag bij elkaar. In dit verhaal is iemand op zoek naar iets, maar hij weet niet wat. Wat een mooi thema! Nou, dat kwam er dus voor het eerst uit.’

En dat kwam door de brainwave: gewoon doorschrijven?

‘Ja! Ik raakte in contact met de werkelijkheid van de psychose en dacht: ik ga geen nette boeken meer maken, ik ga niet van a naar b, ik laat mijn ankers los, het maakt me niks meer uit. Want ik ben gewoon een burgerjongen, heel netjes, maar in mijn werk moet ik dat níét zijn. In mijn werk mag ik het rijk der vrijheid betreden. Dat had ik tot dan toe nog niet gedaan en door die ervaring met psychotische patiënten heb ik een sprong in het duister gemaakt en ben ik enorm veranderd in mijn schrijven.

‘Oh, ik heb je nog helemaal geen koekje gegeven, jezus, en ik heb heel lekkere koekjes. Wil je een kletskop?’

Je dochter Jet vertelde dat je hoofdpersoon vaak een beetje een sukkelige of zielige held is.

‘Mijn helden zijn geen sukkels hoor, het zijn een beetje onzichtbare figuren. Maar ze hebben brandende ambities. In Teatro Olimpico is de held iemand die een toneelstuk in Italië wil opvoeren. Ja zeg, hallo, dat is ingewikkeld. Alleen al die subsidieaanvragen. Dus hij belandt in een gigantische toestand.’ Gekwelde kreet: ‘O! Maar het moet en het zál! Hij neemt zijn eigen spaargeld op, het geld van zijn vrouw, het gaat er allemaal in, en je weet als lezer: dit gaat niet goed. Hij gaat failliet. Het wordt huilen op het einde. Het stuk wordt wel opgevoerd, maar het is helemaal uitgekleed door anderen, want die snappen hem niet. Ze snáppen hem niet; dat is toch een geweldig thema? Iemand die denkt te weten wat hij wil, maar anderen denken: waar heeft hij het in gódsnaam over? Ja, dan heb je een roman.’

Heb jij persoonlijk ook iets met dat thema van brandende ambitie? En dat: ze snappen me niet? Je goede vriendin, schrijver en bewonderaar van je werk, Marja Pruis, zei: ‘Sommige boeken van Kees begrijp ik niet zo.’

‘Ja, daar heb ik wel iets mee. Ze snappen me niet. Marja zal mijn boek Pleidooi voor pulp ook niet echt begrijpen.’

Wat zocht je in die boekjes?

‘De roes van het lezen. Ik ben leesverslaafd. Dat kan iedereen in dit huis wel zien. En die liefdesromans lieten mij vol overgave meeleven in het al dan niet krijgen van een liefde. En nog steeds. Het ontroert me, ik zit echt te slikken als ze elkaar vinden. En dat doet mooie, goede literatuur ook, je in een roes laten belanden.’

Waarom vind je dat het genre een ode verdient?

‘Omdat het altijd maar weggetrapt wordt door de literaire wereld, terwijl het toch ook een vorm van lezen is. Het is een geheel eigen genre, met eigen wetten, taboes en voorkeuren en met schrijvers die andere schrijfmiddelen inzetten. Woorden, stijlfiguren en beeldspraak die bij lezers emoties oproepen. Die zorgen dat je in een roes komt; het is oorlog met andere middelen. Het is een pamflet tegen het neerkijken op pulp.

‘Ik vind het een soort geuzentaak.’ Diepe zucht. ‘Ik moet het doen. Ik ben er serieus in dat er propaganda voor gemaakt moet worden, het is belangrijk dat dit genre serieus wordt genomen en dat lezers het blijven lezen, want zij herbeleven hun eigen emoties en verlangen ermee. Ik zou het ook een goede zaak vinden als scholieren ze op hun boekenlijst mogen zetten. Nu mag je daarvoor wel Kees ’t Hart lezen, maar Verliefd op de piloot niet.’

Voor Pleidooi voor pulp heb je niet alleen 54 liefdesboeken gelezen, ook ben je in de literatuur over het genre gedoken en heb je de discussies tussen lezers op de website Goodreads geanalyseerd. Welke ontwikkelingen kwam je daardoor op het spoor?

‘Het vroegere stramien van de liefdesroman was: maagd ruilt haar bestaan in voor een bestaan met een man. Nu willen de lezers niet meer dat de heldin haar hele bestaan inlevert, dus dat gebeurt ook minder. Het streven naar autonomie is een thema geworden. Je ziet in toenemende mate een spiegel van feminisme. Nog steeds is de vrouw de afhankelijke figuur en de man de grote, knappe en geheimzinnige, maar de vrouw wordt wel steeds autonomer. Een tweede verandering is dat de mannen tegenwoordig ook hun problemen hebben. Ze hebben vaak trauma’s. Ik bespreek Flirten onder de sterren van schrijver Amy Andrews, waarin een fotograaf – Kent Nelson – een oorlogstrauma heeft en daar graag vanaf wil. En zij, de vrouw, moet hem daarbij helpen.’

Er zit ook veel meer seks in, schrijf je.

‘Bizar veel seks tegenwoordig.’

Op het pornografische af soms.

‘Vind ik wel. Ik ben een scène tegengekomen waarin de personages aan het vrijen zijn, en dan blijkt die man – wat ik nu ga vertellen is verschrikkelijk hoor – in zijn geslachtsdeel, in zijn lul, een staafje te hebben om meer genot te kunnen veroorzaken.’

Waarom vind je dat zo verschrikkelijk?

‘Ik vind dat lichaamsverminking, daarmee wil ik niet worden geconfronteerd. Maar de seks is expliciet en dominant aanwezig. Volgens mij zit er een educatieve bedoeling achter, namelijk om vrouwen te leren dat seks ook fijn kan zijn. Want de seks is altijd ongelooflijk geslaagd in die boeken. Maar de seks is niet de bezegeling van het verhaal, dat blijft nog altijd de kus. Daarmee verklaar je: ik hou van je, maar de seks, zelfs al is dat stampende seks, is niet waar het om gaat.’

Zo komt het wel over, in scènes als deze uit Flirten onder de sterren: ‘Terwijl hij met zijn tong over haar tepel bleef gaan, ging hij met zijn hand omlaag tot hij bij haar gevoeligste plekje aankwam. Haar lichaam schokte. Haar hele bestaan leek op zijn grondvesten te schudden. De sterren boven haar hoofd veranderden in een prachtig caleidoscopisch patroon, waarna ze haar ogen dichtkneep en Kent bij de schouders pakte om op aarde te blijven.’

‘Ja, maar na de seks denkt de vrouw meteen alweer: mja, mja, het was wel fijn en heerlijk, maar hoe zit het nou precies: houdt hij wel van me? Haar roes van verlangen en vrees keert meteen terug. Vaak direct na de seks. Tjongejonge, wat was het fijn, maar meent-ie het nou wel? Want hij is wel een man.’

Soms is het ook best gewelddadig, zoals in Onvoltooid verleden van Nora Roberts: ‘Hij greep haar beet. Woedend dat hij gebruikmaakte van zijn grotere kracht stribbelde ze tegen. Zijn spieren waren echter hard als staal en zijn huid was zo glad van het zweet dat haar handen ervan afgleden. Hij was agressiever dan ze hem ooit had gekend.’ Zou je daar geen aangifte van kunnen doen?

‘Nou poeh, dat wordt dan ook niet door alle lezeressen in dank afgenomen. Al vinden sommigen het ook wel weer fijn, een sterke man die overweldigend optreedt. Maar ik schat in, als je mij om een voorspelling vraagt, dat die overmeesteringsscènes zullen afnemen.’

Jij komt bij het lezen in een roes en wordt helemaal meegesleept in het verhaal. Geldt dat ook voor de seksscènes met termen als dat zijn ‘mannelijkheid’ haar ‘vochtige kern’ ‘binnengaat’ waarna er ‘versmelting’ optreedt?

‘Ik word er niet opgewonden van, gelukkig maar, stel je voor zeg, dan krijg ik daar ook nog last van, maar ik bewonder het wel. Realistisch is het niet, maar het punt is dat het helemaal niet om realisme gaat in deze boeken, maar om de emoties die het losmaakt bij de lezers. En dat doet het. Maar het is inderdaad allemaal vrij rechttoe rechtaan. Dat is wel een verschil met de literaire wereld. Literaire schrijvers willen origineel zijn, deze schrijvers zijn veel minder geïnteresseerd in originaliteit, het gaat hen om het gevoel dat ze opwekken bij de lezer.’

In die zin zijn ze een stuk onbaatzuchtiger. Ze doen als schrijver niet origineel, maar zijn puur bezig met het belang van de lezer?

‘Absoluut, veel meer dan de literaire schrijvers die authentiek en origineel willen zijn. Onbaatzuchtig vind ik wel een goede term, minder op zichzelf gericht. Absoluut, heel mooi. Onbaatzuchtig. God, dat woord had ik moeten gebruiken!’

Het thema ‘overgave’ komt vaak voor in je boek, daartoe wordt de hoofdpersoon steeds uitgedaagd. Durft ze het aan zich aan hem over te geven?

‘Ja, daar ben ik zelf dus niet zo goed in, in het dagelijks leven, in overgave. Maar aan literatuur en lezen kan ik mij ontzettend overgeven. En me daarin verliezen. Daar zoek ik naar in mijn werk, het is een vorm van mezelf verliezen. In het dagelijks leven doe ik dat toch niet zo vlug.’

Je dochter vertelde dat als jullie ergens naartoe vliegen jij lang van tevoren op de luchthaven aanwezig wil zijn.

‘Ja.’

Dat klinkt inderdaad niet als iemand die zich makkelijk overgeeft aan de grilligheid van het leven.

‘Controle houden, hè? Jajaja, reken maar. In het dagelijks leven ben ik een heel bang iemand. Bang voor alles. Ken je dat mooie lied van Joost Zwagerman, gezongen door Wende Snijders? Voor alles altijd bang geweest. Zwagerman noemt daarin alles op waarvoor hij bang is, grote, maar ook kleine, normale dingen. Heel herkenbaar. Ik ben ook angstig voor alles.’

Noem eens wat?

‘Dat het huis instort, bijvoorbeeld. Voor ernstige verkeersongelukken van geliefden, voor dreigende mensen op straat, voor geheugenverlies, voor plotseling geschreeuw in de buurt, voor somberheid, voor aanstellers. In de kern ben ik een vrij angstig figuur.

‘Dat is ook de basis van mijn werk, het gaat over herdenken. Ik herdenk de liefdesboeken die ik ooit las, ik geef ze een standbeeld. Er zit vaak een element in van dat ik iets terug wil doen voor waarvan ik heb gehouden. Dat zit in al mijn boeken. Ik ben een groot bewonderaar van Simon Vestdijk, en dus heb ik een roman geschreven in zijn stijl. Dan doe je iets terug. En in de basis komt dat voort uit angst. Maar dit ga je niet als kop boven je stuk zetten.’

Want hoe koppel jij dat aan elkaar? Dat iets terug willen doen en je angstige inborst?

‘Mensen die mij gered hebben van de angst, daar wil ik iets voor terugdoen. En dit boek over liefdesromans – dit gaat ver, ik denk dat de lezers van de Volkskrant me geweldig gaan uitlachen – is ook een vorm van iets terugdoen aan mijn moeder, die ze las.

‘Mijn moeder was huisvrouw, ze heeft helaas geen carrière kunnen maken. Zij was een knappe mevrouw, maar ze kwam uit een arbeidersgezin en mocht niet leren, terwijl ze goed op school was. En dat geldt voor een heleboel vrouwen uit arbeidersgezinnen waar ook ik uit voortgekomen ben. Die vrouwen zijn vergeten en onderdrukt. Daarvan heeft mijn moeder last gehad.’

Hoe merkte je dat?

‘Zij had sombere periodes. Het enige bestaan van mijn moeder was kinderen opvoeden. Toen die uit huis gingen was ze een jaar of 50, en dan?

‘Dat is een tragisch leven. Vrouwen konden toen alleen in deze liefdesboeken dromen over een zelfstandig bestaan. Ja dat is treurig, poeh.’ Stilte. ‘Daarover zit een grote brok van boosheid bij mij. Dat kan wel eens met mijn schrijven te maken hebben, met mijn vorm van boosheid erover. Angst en boosheid. Hmm, klinkt goed.’

Je moeder is in 1947 met je vader meegegaan naar Curaçao, hij zat bij de landmacht en kreeg daar een baan.

‘Ja. Daar heb ik nog een roman over geschreven. Blauw Curaçao. Een goed boek, een goed boek!’

Wat fijn dat je zo enthousiast over je eigen werk bent.

‘Ik schaam me niet voor mijn boeken, ik schrijf goed werk. Het ene boek is beter dan het andere, maar er zitten een paar topboeken bij. Daarover ga ik niet bescheiden doen. Ik woonde van mijn 3de tot mijn 9de op Curaçao. Ik herinner me vooral de baaien, de stranden, het zwemmen en de schildpadden.’

Je dochter zei: ‘Mijn vader heeft wel dingen meegemaakt die als kind niet leuk waren.’

Kleine aarzeling. Dan: ‘Mijn moeder heeft een doodgeboren kind gekregen en dat heeft diepe indruk op haar gemaakt. Dat gebeurde op Curaçao. Ik was een jaar of 4 toen dat gebeurde.’

Heb je er herinneringen aan?

‘Nee, nee, nee, echt helemaal niks. Ik heb het later gehoord.’

Merkte je het wel aan je moeder?

‘Ja, die heeft daarvan lang verdriet gehad. Wij zijn thuis van de afdeling niet zeiken, niet piepen, maar ondertussen wroet dit wel door.’

Hoe merkte je dat?

‘Het leverde emotionele problemen op. Somberheid. Maar daarover heb ik in mijn roman Blauw Curaçao niet geschreven. Er zijn auteurs die enorme boeken schrijven over hoe erg het thuis allemaal was; daar heb ik niks mee. Zelfmedelijden is niet mijn ding. Ik heb een allergie voor mensen die daarmee koketteren. Huilen is voor jou te laat, zing ik dan.’

Heb je een idee waardoor je angstig bent geworden? Heeft dat misschien daar zijn oorsprong gehad?

‘Daar heb ik geen idee van. Ik weet wel dat ik naast existentiële angsten, zoals mijn huis dat instort, bevreesd ben voor verschuivende maatschappelijke verhoudingen. Ieder ogenblik kan de hel losbreken, zulke gedachten kan ik hebben. Beschaving is een dun laagje, daar geloof ik fundamenteel in.

‘Ik denk dat het iets te maken heeft met, dat klinkt raar, de oorlog. Er werd door mijn ouders altijd over de oorlog gepraat. En die oorlog – het is een cliché, ik kan er niks aan doen – is een grote oorzaak van die angst. De Jodenvervolging vind ik zo verschrikkelijk. Tegenwoordig hoor je steeds meer details en keer op keer vind ik het even vreselijk.

‘Ik weet ook niet waardoor het komt. Ik ben zelf niet Joods, maar ik schaam me kapot voor de Jodenvervolging. Je hebt hier in de buurt kleine herdenkingsplaatsen waar Joodse mensen uit huizen zijn gehaald en waar op 4 mei kransen worden gelegd, dan geneer ik me dood.’

Wat denk je dan?

‘Het ligt aan mij. Met terugwerkende kracht, door mij zijn er heel veel Joden omgekomen. Ik denk dat die angst en vrees van mij daarvandaan komt. Ik zou geen andere reden weten. Dit moet het zijn. Waarom zou ik anders zo bang zijn? Die oorlog heeft ontzettend op mij ingegrepen. Mijn ouders vertelden verhalen over dat ik een oorlogskind was en opgroeide in Den Haag, dus ik had honger. En toch is dat niet de wortel. De wortel is de Jodenvervolging. Daaruit is een zekere woede en angst voortgekomen, die ik onder vrolijkheid verstop, dat is wel duidelijk. Dat zie je ook terug in mijn romans. Die zijn in de grond tragisch, maar sommige mensen lachen zich er kapot om.’

Snap je waarom jij denkt: het was mijn schuld?

‘Dat is gewoon zo.’

Je was 1 jaar.

‘En toch was het mijn schuld, plaatsvervangend.’

Dat is toch wonderlijk.

‘Jazeker, en het slaat nergens op, maar ik voel het absoluut zo. En dat heeft te maken met dat ik me erin kan verplaatsen in hoe ik zou zijn geweest, zoiets is het. Ik denk dat ik bang ben dat ik ook een verkeerde meneer zou zijn geweest, daar vrees ik ontzettend voor. Bang van mezelf. Nou, zoek het maar uit!’

Bedrijf ik te veel psychologie van de koude grond als ik zeg: jij hebt je daar verantwoordelijk voor gevoeld. Toen ben je een braaf leven gaan leiden. Alleen in de boeken, of het nou liefdesromans of literatuur is, kun je je vol overgave verliezen, tot op het psychotische af.

‘Ja, in mijn eigen boeken ontrem ik het liefst. Dat is een goede samenvatting. Dat mag je wel opschrijven. Als je het maar niet overdrijft. Maar je mag gerust psychologie van de koude grond bedrijven, het is jouw stuk. En dan zeg ik als het artikel uitkomt, gewoon tegen iedereen: wat een gelul allemaal.’