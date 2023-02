Schrijver Houellebecq wil Nederlandse seksfilm met hem in de hoofdrol verboden krijgen

Michel Houellebecq in de trailer van ‘KIRAC 27’. Beeld Kirac

Terwijl een halfnaakte Michel Houellebecq in een hotelbed ligt te zoenen met een jonge vrouw neemt de voice-over een voorschot op wat in de film te zien zal zijn: ‘Ik zei hem dat ik in Amsterdam genoeg meisjes kende die uit nieuwsgierigheid met de beroemde schrijver naar bed zouden gaan’, vertelt regisseur Stefan Ruitenbeek, ‘en dat ik voor hem een hotel zou regelen als ik alles mocht filmen.’ Een aanbod bij wijze van troost: een geplande trip van Houellebecq naar Marokko kon niet doorgaan, terwijl ‘zijn vrouw een maand bezig was geweest vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen’, aldus Ruitenbeek.

Tot zover de trailer van KIRAC 27, die eind januari online verscheen. De film is een productie van Kirac (Keeping It Real Art Critics), een Nederlands kunstenaarscollectief dat bekendstaat om provocerende kunstkritiek. De première staat gepland op 11 maart in Amsterdam. Maar Houellebecq, de beroemde en controversiële Franse schrijver die een hoofdrol in de film speelt, zint nu op een verbod. Dat berichtte het Franse persbureau AFP dinsdagavond op basis van een verklaring van Houellebecqs advocaten.

Met ‘verbijstering en afschuw’ hebben Houellebecq en zijn vrouw Qianyum Lysis Li de trailer bekeken, zo stellen de advocaten. Met name de verklaringen die daarin worden gedaan over het stel zouden ‘hun waardigheid ernstig schaden’. De schrijver heeft zijn advocaten daarom gevraagd al het mogelijke te doen een verbod op de film te krijgen, en op het verspreiden van alle andere beelden die de makers hebben van Houellebecq. Ook wil hij dat de trailer van alle platforms wordt verwijderd.

Volgens Franse media zijn inmiddels de eerste juridische stappen gezet. AFP maakt daarnaast melding van een brief van Houellebecq aan regisseur Ruitenbeek waarin hij de trailer een ‘explosie van geweld’ noemt, die ‘op onherstelbare manier afbreuk doet aan zijn privéleven, zijn eer, maar bovenal dat van zijn vrouw’, die ‘kapot is van de leugens’ over haar.

De controverse rond de film doet denken aan een eerder schandaal rond een seksfilm van Kirac. In 2021 publiceerde het Honey Pot, waarin filosoof Sid Lukkassen, voormalig VVD-raadslid en nu verbonden aan Forum voor Democratie, seks heeft met een filosofiestudente. Lukkassen trok zijn toestemming achteraf terug, maar de film werd desondanks vertoond.