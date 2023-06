Schrijver Anjet Daanje wint Constantijn Huygens-prijs voor gehele oeuvre

Anjet Daanje. Beeld ANP

Met die roman won zij in november de Boekenbon Literatuurprijs, in maart het Beste Groningerboek en in mei de Libris Literatuurprijs. In 2020 won ze ook al de F. Bordewijkprijs, met De herinnerde soldaat, de roman die haar doorbraak naar een groot publiek betekende.

De Constantijn Huygens-prijs ontvangt Daanje voor haar gehele oeuvre. Sinds ze in 1993 debuteerde met de roman Pianomuziek in de regen heeft zij volgens de jury gebouwd aan een ‘literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijke niet kent’. Haar boeken tonen ‘de macht van de verbeelding en zitten dicht op de huid van onze tijd’. Daanjes oeuvre bestaat niet uit romans alleen. Ze schreef ook scenario’s, novellen en een bundel met vertaalde en eigen gedichten.

Over de auteur

Bo van Houwelingen is sinds 2015 literair recensent voor de Volkskrant. Ze schrijft met name over nieuwe Nederlandse fictie.

De Groningse schrijver leidt een teruggetrokken leven. Het liefst zit ze thuis achter haar bureau te schrijven of maakt ze een wandeling met haar hond. Ze verschijnt niet veel in de publiciteit, doet amper lezingen of schrijversoptredens en komt alleen naar prijsuitreikingen als het echt moet. In interviews komt ze naar voren als bedachtzaam en een beetje verlegen. ‘Ik wil schrijven maar geen schrijver zijn’, is een uitspraak die ze meermaals deed.

De juryvoorzitter van de Huygensprijs, Aad Meinderts, belde Daanje dan ook met enige schroom op om haar het goede nieuws te brengen: wéér een prijs die de nodige poespas met zich mee zou brengen en haar maar van het schrijven zou houden. Daanje reageerde: ‘De Constantijn Huygens-prijs is fantastisch, die wil ik graag hebben. Ik dacht alleen dat je daar minstens 70 voor moest zijn.’

Op 21 januari 2024, tijdens het internationale literatuurfestival Writers Unlimited, wordt de prijs officieel uitgereikt en zal Daanje ook het prijzengeld van 12 duizend euro ontvangen. Eerder werd de prijs gewonnen door onder anderen Marion Bloem, Nelleke Noordervliet, Mensje van Keulen, Joke van Leeuwen en A.F.Th. van der Heijden.