Schrijnende omstandigheden en nóg minder opvangplekken: de problemen zijn terug in Ter Apel

Een asielzoeker probeert te slapen in het gras voor het hek rond het aanmeld- en asielzoekerscentrum in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Eind augustus sloten de regeringspartijen een asielakkoord dat de chaos in Ter Apel moest oplossen. Maar nog geen vijf weken later lijkt dat doel steeds verder uit zicht te raken. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moest zondagavond in Nieuwsuur toegeven dat het aantal opvangplekken afneemt. In oktober verlopen veel contracten, en gemeenten zijn met weinig nieuwe plekken over de brug gekomen. Het aantal opvangplekken – momenteel 7.000 – beweegt volgens Van der Burg niet richting het doel van 11.000, maar daalt richting de 6.000.

Dat is volgens de staatssecretaris in strijd met de afspraken die hij eerder maakte met de Veiligheidsregio’s en gemeenten. ‘Als ik mijn deel van de afspraken nakom, mag ik ook vragen aan de gemeenten of zij zich aan hun deel van de afspraken willen houden’, aldus de bewindsman. Als onderdeel van het akkoord hanteert de IND sinds maandag een strenger, juridisch omstreden gezinsherenigingsbeleid. Maar gemeenten wijzen erop dat Van der Burg niet al zijn afspraken nakomt: een nieuwe wet die een eerlijke spreiding van asielzoekers over de gemeenten moet afdwingen heeft vertraging opgelopen.

Een paar weken leek de druk van de ketel in Ter Apel. Door het openen van een ‘wachtkamer’ in Zoutkamp hoefde er niemand meer buiten de poort van het aanmeldcentrum te slapen. Maar een week na opening zat die opvanglocatie ook vol, en de gemeente weigert plek te maken voor meer mensen. Vorige week sliepen er voor het eerst weer enkele tientallen asielzoekers buiten in Ter Apel.

Gebrek aan medische zorg

Ook voor de mensen die in Ter Apel wel een slaapplek binnen hebben zijn de omstandigheden ‘schrijnend’, zo meldde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maandag. De inspecteurs waren eind september in de sporthal van het aanmeldcentrum gaan kijken, waar op dat moment zo’n 100 mensen ‘dicht op elkaar in een koude, tochtige en vuile sporthal’ verbleven. Volgens de IGJ is het risico op verspreiding van infectieziekten groot en is er een gebrek aan medische zorg.

De inspectie constateerde daarnaast dat er ruim 300 alleenstaande minderjarige asielzoekers in Ter Apel verbleven, terwijl er maar voor 55 van hen plek is. Buiten het aanmeldcentrum stonden tientallen mensen urenlang in de rij, zonder beschutting of bescherming tegen de kou of regen. De IGJ riep staatssecretaris Van der Burg op om de omstandigheden voor de asielzoekers in Ter Apel zo snel mogelijk te verbeteren.

Een klein zetje in de rug kreeg Van der Burg maandag van de Protestantse Kerk Nederland en de gemeente Kampen, die statushouders een tijdelijk thuis willen geven in leegstaande panden van kerken en andere maatschappelijke organisaties. Op die manier zou de doorstroom in de asielketen weer op gang moeten komen. Na een half jaar of een jaar moeten de statushouders dan naar een reguliere woning doorstromen.

Met financiële steun van het Rijk denken de organisatoren per 2.000 Nederlanders 1 bed te kunnen regelen, oftewel 8.500 tot 10.000 bedden. Een woordvoerder van de gemeente Kampen geeft zelf toe dat dat ‘een beetje natte vingerwerk’ is, maar wijst erop dat ze voor bekendmaking van het plan al 100 bedden aangeboden hadden gekregen. Van der Burg: ‘Ik ben blij met elk bed, dus ik ben nu al 100 keer blij.’