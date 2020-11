Schotten verbieden ‘loving smack’, eerste Britse land dat corrigerende tik verbiedt

De Schotse premier Nicola Sturgeon tijdens een campagnebezoek aan een crèche. Beeld AFP

Schotse ministers en kinderbescherming zijn verheugd, maar niet iedereen is even enthousiast omdat gewone ouders kunnen worden gecriminaliseerd.

Het idee om de opvoedende tik te verbieden is afkomstig van John Finnie, een parlementslid van de Groenen die kinderen naar eigen zeggen wil laten zien dat ‘geweld niet acceptabel is’. De Schotse regering omarmde het voorstel. Volgens Maree Todd, de staatssecretaris voor Kinderen en Jonge Mensen, is er geen enkel excuus mogelijk om een kind te slaan. Ook het slaan van een volwassene is strafbaar, voegde ze eraan toe.

Schotten die zien dat een ouder een kind een ‘loving smack’ geeft, bij wijze van een ‘redelijke straf’, wordt aangeraden de autoriteiten in te schakelen. Aanvankelijk luidde het advies om het alarmnummer 999 te bellen, maar dat is veranderd in 101, het nummer voor niet-spoedeisende zaken. De nieuwe wet is conform de VN-richtlijnen en de verwachting is dat de rest van het Verenigd Koninkrijk zal volgen, Wales voorop.

De actiegroep Be Reasonable is tegen de nieuwe wet omdat een tik op de bil er zelfs toe kan leiden dat een vader of moeder uit de ouderlijke macht kan worden gezet. Bovendien bestaat de kans dat de autoriteiten nu zoveel meldingen krijgen dat zaken van ernstige kindermishandeling ondergesneeuwd raken. De tegenstanders krijgen steun van schrijfster Anne Atkins. ‘De expert in het kind is de ouder,’ beweerde ze, ‘niet de politicus.’

De Schotse regering van Nicola Sturgeon deinst er niet voor terug zich assertief op te stellen bij maatschappelijke vraagstukken. Onlangs stelde minister Humza Yousaf voor om de wet aangaande het aanzetten tot haat aan te scherpen. Zo ligt er een voorstel om voortaan ook ‘haatuitingen’ die door mensen in hun eigen woning worden gebezigd, tijdens een diner met vrienden bijvoorbeeld, strafbaar te stellen.