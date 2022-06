Schotse regering wil in oktober 2023 referendum houden over onafhankelijkheid

De Schotse premier Nicola Sturgeon. Beeld Getty

Sturgeon maakte de plannen voor een onafhankelijkheidsreferendum dinsdagmiddag bekend in het parlement te Edinburgh. Ze wees erop dat haar landgenoten begin mei een mandaat hadden gegeven door bij de verkiezingen massaal op haar Scottish National Party te stemmen, al kwam de partij een zetel tekort voor een absolute meerderheid. Zelf is Sturgeon al sinds eind 2014 aan de macht en haar populariteit is allerminst tanende.

De nu 51 jaar oude Sturgeon werd Eerste Minister nadat haar voorganger Alex Salmond het onafhankelijkheidsreferendum had verloren. Op 18 september 2014 stemde 55 procent van de Schotten tegen zelfstandigheid, tegen het opblazen van de Britse Unie die dateert uit 1707. Toenmalig premier David Cameron had indertijd toestemming gegeven, met het idee dat de roep om onafhankelijkheid in de daaropvolgende decennia zou verstommen. Daarbij had hij er niet op gerekend dat de Britse kiezers twee jaar later voor Brexit zouden stemmen.

De uitkomst van het EU-referendum van 2016 leidde tot boosheid in Schotland, waar tweederde van de bevolking juist voor continuering van het lidmaatschap had gestemd. Het aan de macht komen van Boris Johnson in 2019 heeft tot nog meer afkeer jegens de zuiderburen geleid. Zelfs de Schotse Conservatieven moeten weinig hebben van hun controversiële leider. De harde Brexit is in politiek opzicht ideaal voor de voorstanders van onafhankelijkheid, maar praktisch gezien veroorzaakt hij extra complicaties.

Schots-Engelse grens

Omdat de Britten uit zowel de Gemeenschappelijke Markt als de Europese Douane-unie zijn gestapt, zal er een grens nodig zijn tussen Engeland en Schotland. In Noord-Ierland is te zien hoeveel problemen dat kan veroorzaken. De waarde van de Schots-Engelse handel bedraagt jaarlijks meer dan 100 miljard euro. Een grens zou deze handelsstroom ernstig verstoren. Twee weken geleden heeft Sturgeon voor het eerst toegegeven dat grenscontroles inderdaad nodig zullen zijn, in ieder geval voor het goederenvervoer.

Een andere complicatie is de munteenheid. Als Schotland bij eventuele onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk het pond behoudt, wat de voorkeur geniet, dan heeft het weinig invloed meer op de monetaire politiek. Bovendien kan Brussel het overnemen van de euro als eis neerleggen voor lidmaatschap. Een andere hindernis zullen de nucleaire onderzeeërs zijn, die in Schotse wateren liggen. Het verplaatsen ervan naar Engeland is zeer lastig, maar wel noodzakelijk in geval van onafhankelijkheid. Tot slot is het de vraag of Schotland, dat nu veel geld uit Londen ontvangt, het huidige welvaartspeil kan handhaven.

Wachten tot 2039

Vooralsnog is het onzeker of er überhaupt een herkansing komt. Johnson heeft onlangs gezegd dat de Schotten tot 2039 moeten wachten, oftewel tot een kwart eeuw na het referendum van 2014. In het parlement benadrukte Sturgeon dat het Verenigd Koninkrijk een vrijwillige unie van naties is. Volgens de nationalisten, die worden gesteund door The Greens, is het daarom onjuist dat Schotland als het ware tegen zijn wil in een Unie wordt gehouden. Er zijn weinig peilingen die momenteel wijzen op een meerderheid voor onafhankelijkheid.

Het verzoek om een ‘IndyRef2’ te houden is naar het Hooggerechtshof gestuurd. Hoe lang de beraadslagingen daarover zullen duren, is onbekend. Volgens de oppositiepartijen in het Schotse parlement kan Sturgeon haar energie beter richten op het bestrijden van de koopkrachtcrisis. De roep om een referendum is voor de premier ook een manier om de nationalistische beweging bijeen te houden. Volgens de Schotse commentator Fraser Nelson zou ze stiekem hopen dat de regering in Londen ‘No!’ blijft zeggen.