Schotse oud-premier Nicola Sturgeon opgepakt in fraudezaak

Nicola Sturgeon zwaait op 15 februari 2023 af als premier van Schotland. Beeld AFP

De Schotse politie doet al ruim een jaar onderzoek naar de financiën van de partij die meer dan een decennium de bijna absolute macht heeft in Schotland. Het onderzoek richt zich specifiek op de vraag wat er is gebeurd met zes ton die de partij aan donaties heeft ontvangen om campagne te voeren voor onafhankelijkheid.

De verdenking is dat de SNP het geld voor andere doeleinden heeft gebruikt. Het spoor leidde vanzelf naar het echtpaar dat alle touwtjes in handen heeft: Murrell en Sturgeon. Eerder dit voorjaar had de recherche reeds een inval gedaan in hun woning.

Belang van de partij

Het politieonderzoek was bij nader inzien ook de reden dat Sturgeon half februari opeens had aangekondigd om af te treden. De 52-jarige had destijds beweerd dat ze geen energie meer had om door te gaan met de baan die volgens haar loodzwaar was. Tevens was ze beschadigd door de invoering van omstreden trans-wetgeving.

Door af te treden handelde ze naar eigen zeggen in het belang van de partij. De achterban koos Humza Yousaf tot haar opvolger. Mede door de fraudezaak en het gebrek aan een aansprekende leider verliest de SNP aan populariteit.