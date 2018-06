Schotse Nationalisten lopen boos weg uit Brits Lagerhuis

Onder luid gejoel en met weinig vleiende handgebaren hebben de Schotse Nationalisten woensdagmiddag het Britse Lagerhuis verlaten tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Ze verklaarden zich hiermee solidair met hun leider Ian Blackford, die door Kamervoorzitter John Bercow de deur was gewezen nadat hij demonstratief was blijven staan toen premier Theresa May het woord wilde nemen.

De Schotten zijn woedend op de Britse regering omdat er bij de Brexit-debatten te weinig rekening wordt gehouden met de Schotse belangen. Dat een hele fractie wegloopt, is nog nooit vertoond in de lange geschiedenis van het Britse parlement.

Het was al rumoerig in de Commons, meer nog dan gebruikelijk tijdens Prime Minister’s Questions. Oppositieleider Jeremy Corbyn plaagde May over de richtingenstrijd binnen haar partij waar het gaat om Brexit, maar het was Blackford die voor chaos zorgde in het Lagerhuis. De Schotse voorman van de SNP vond het schandalig dat er bij het Brexit-debat van dinsdag eerder amper tijd was om de gevolgen van Brexit op de Schotse zelfstandigheid te bespreken. Schotland stemde in meerderheid tegen het verlaten van de EU.

De Schotten protesteren, met leider Ian Blackford voorop. Foto AFP

Blackford eiste een onmiddellijke stemming, achter besloten deuren, over extra debattijd. Aanvankelijk stelde Bercow dat dit niet kon, maar toen een van de klerken hem toefluisterde dat de Schot in zijn recht stond, zei hij dat een stemming na het vragenuur kon plaatsvinden, maar om praktische redenen niet tijdens. Toen Blackford weigerde te gaan zitten, klonk het ‘Gooi hem eruit, gooi hem eruit’, een advies dat Bercow na een korte raadpleging met de genoemde klerk opvolgde. Hij liep trots weg en zijn fractie, een man of dertig, volgde.

Het gebeurt wel vaker dat een Kamerlid moet vertrekken. Recordhouder is de socialist Dennis Skinner, die al zes keer is weggestuurd wegens ongepast taalgebruik. In 1988 kreeg de toenmalige Schotse leider Alex Salmond de politieke rode kaart na wanordelijk gedrag. De installatie van televisiecamera’s eind jaren tachtig heeft gezorgd voor een sterke toename van het aantal schorsingen.

De wegloopactie, volgens sommigen een publiciteitsstunt, leverde de SNP duizend nieuwe leden op. Vanuit Schotland voorspelde de Schotse Eerste Minister Nicola Sturgeon dat de partij dit wapen uit onvrede met de Brexit vaker zal gebruiken.