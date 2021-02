Schots parlement stemt over onderzoek ‘schimmige handel’ en cash financiering van golfbanen door Trump

Trump op een van zijn Schotse golfbanen, die hij de afgelopen jaren grotendeels met cash geld zou hebben betaald. Beeld Getty Images

Donald Trumps zoon Eric, die samen met zijn broer Donald jr. de dagelijkse leiding over de Trump Organization heeft, haalt hard uit naar de plannen van Schotse parlementariërs om zijn vaders zakenbelangen in Schotland te onderzoeken.

Woensdag stemt het Schotse parlement over een onderzoek naar de herkomst van het geld dat Trump heeft gestopt in zijn Schotse golfterreinen. Trump zou de landgoederen de afgelopen jaren grotendeels met cash geld hebben betaald.

Volgens de Schotse leider van de Groenen-partij, Patrick Harvie, heeft de Schotse regering ‘te lang vermeden’ om onderzoek te doen naar de Trumps ‘schimmige handel’, terwijl er ‘serieuze zorgen zijn over de ‘cash financiering’ van zijn Schotse golfclubs.

Volgens de Schotse wet moeten investeerders kunnen aantonen waarmee zij hun geld hebben verdiend. Dit om te voorkomen dat criminelen op grote schaal geld witwassen door bijvoorbeeld met cash geld vastgoed aan te kopen.

Ondankbaar

Eric Trump vindt de Schotten ondankbaar na alles wat zijn familie volgens hem voor hen heeft gedaan. Trump investeerde in 2014 ruim 40 miljoen euro in een golfclub Turnberry en investeerde in 2006 en 2020 ook al miljoenen in resorts nabij Menie, Aberdeen. Trump doet dat omdat hij van golfen houdt, maar ook vanwege zijn bijzonder band met het land: zijn moeder Anne Macleod komt uit Schotland.

‘De Trump-organisatie heeft honderden miljoenen dollars in de Schotse economie geïnvesteerd, heeft Turnberry gered en het omgebouwd tot een van de beste resorts ter wereld’, zei Eric Trump eerder deze week. Ook in de Schotse plaats Aberdeen heeft de Trump-organisatie volgens hem ‘duizenden banen gecreëerd en een overweldigende bijdrage geleverd aan de recreatie- en toeristenindustrie'.

Eric Trumps teleurstelling sloeg dinsdag om in woede: De Schotse Groenen-leider Harvie is volgens hem ‘zielig’ en een ‘schande voor het land.’ Hij en andere politici zou er beter aan doen om zich in deze coronatijd te concentreren op belangrijkere zaken zoals ‘mensenlevens redden en het heropenen van Schotse bedrijven’

Maar de Schotse leider van de Groenen is niet onder de indruk van het verweer van de Trump-familie: ‘Hoe vermakelijk de driftbui van Eric Trump ook is, hij zegt niet waar zijn vader het geld vandaan haalde om zijn Schotse golfbanen te kopen, en dat is precies waarom ik de Schotse regering oproep om onderzoek te doen naar dit onverklaarbare vermogen’.

Het debat over het onderzoek start woensdag om 17.00 uur Schotse tijd (of 18.00 uur in Nederland). Indien er daarna een meerderheid van het parlement instemt met een onderzoek, is dat niet bindend. Maar het zou wel grote druk op de Schotse regering leggen om via het openbaar ministerie een onderzoek naar Trumps vermogen op te starten. Indien Trump de herkomst van het geld niet goed kan verklaren, kunnen de landgoederen teruggevorderd worden.

Tegenvaller

Het is niet de eerste keer dat Trumps zakenimperium wordt aangevallen sinds hij geen president meer is. Vooral na de bestorming van het Capitool, waartoe Donald Trump volgens sommigen opriep, verbreekt het ene na het andere bedrijf de banden met de Trump Organization.

Zo heeft zijn grootste geldschieter, Deutsche Bank, volgens The New York Times besloten om de geldkraan dicht te draaien. Trump is de bank nog miljoenen schuldig; over twee jaar moet hij zijn eerste lening van 125 miljoen dollar terugbetalen die hij ooit leende voor zijn golfresort in Miami.

Ook de New Yorkse Signature Bank, met wie de familie Trump al lang zaken doet, heeft de banden doorgeknipt. En het stadsbestuur van New York zegde na de Capitoolbestorming de vergunningen op voor de exploitatie van een draaimolen in Central Park, een mini-golfbaan en een aantal ijsbanen in de stad.

Hoe meer geldschieters en vergunningsverleners zich terugtrekken, hoe ernstiger het vooruitzicht is voor het toch al niet goedlopende zakenimperium van Trump. Mede door de coronacrisis leiden zijn hotels en golfresorts zware verliezen, terwijl schuldeisers hun geld terug willen. Een nieuw schandaal in Schotland is het laatste wat de Trump Organization nu kan gebruiken.