Schotland pakt ‘menstruatiearmoede’ aan: tampons en maandverband vanaf maandag gratis verkrijgbaar

Schotland is het eerste land ter wereld waar menstruatieproducten gratis verkrijgbaar zijn. Beeld Getty Images

De gratis verstrekking van tampons en maandverband is het gevolg van een in 2020 unaniem aangenomen wet, die maandag ingaat. Aan de wet ging een jarenlange campagne vooraf om de producten voor iedereen bereikbaar te houden. Onder lagere inkomensgroepen komt het namelijk nogal eens voor dat vrouwen en meisjes geen tampons of maandverband kunnen betalen en het daarom zonder doen.

Schotland is hiermee de eerste plek ter wereld waar menstruatieproducten op grote schaal kosteloos verkrijgbaar zijn. Sinds 2018 konden scholieren en studenten op school of de universiteit al gratis maandverband en tampons krijgen, maar vanaf maandag geldt dat dus voor alle vrouwen en meisjes en komen er meer uitgiftepunten.

‘Het beschikbaar stellen van menstruatieproducten is van fundamenteel belang voor gelijkheid en waardigheid’, zegt de Schotse minister van Justitie Shona Robison. ‘Dat is belangrijker dan ooit in een tijd dat mensen door de koopkrachtcrisis moeilijke keuzes moeten maken, en we willen dat niemand ooit in de situatie komt dat ze het zonder menstruatieproducten moet stellen.’

Hey Girls

In januari van dit jaar lanceerde het bedrijf Hey Girls met subsidie van de Schotse overheid een app, PickupMyPeriod, waarmee de dichtstbijzijnde distributiepunten van menstruatieproducten te vinden zijn. De uitgiftelocaties van gemeentes komen daar nu aan toegevoegd. Inmiddels staan er al meer dan duizend locaties in de app, aldus Hey Girls-oprichter Celia Hodson. De nieuwe wet toont volgens Hodson aan dat ‘Schotland vooroploopt in het erkennen dat menstruatieproducten geen luxe zijn en gratis beschikbaar zouden moeten zijn voor iedereen’.

De Schotten zijn niet de enigen die in actie komen tegen menstruatiearmoede. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul lanceerde in 2018 een pilotproject waarbij op tien plekken in de stad menstruatieproducten kosteloos verkrijgbaar zijn, en in Nieuw-Zeeland en de Amerikaanse staat New York verstrekken scholen gratis tampons en maandverband aan hun hun leerlingen.