Schorsing schoolmedewerker na belediging Mohammed ‘begrijpelijk’ volgens onderwijsinspectie

Leerlingen, niet betrokken bij het voorval met de techniekinstructeur, verlaten het schoolplein van het Hoofdvaart College. Beeld Pauline Niks

Advocaat Wilco Brussee van de techniekinstructeur noemt de uitspraken van minister Slob en de onderwijsinspectie ‘uiterst onzorgvuldig’. Volgens hem heeft de onderwijsinspectie bij het onderzoek nooit iets aan de bewuste docent gevraagd, terwijl de school wél is gehoord. ‘Er is geen hoor en wederhoor toegepast.’ Brussee: ‘De minister kiest onterecht partij voor de school. Daardoor wordt de reputatie van mijn cliënt nu voor de tweede keer bezoedeld.’

In januari van dit jaar werd een 49-jarige techniekdocent van het Hoofdvaart College geschorst omdat hij de profeet Mohammed een pedofiel genoemd zou hebben. De docent, die zelf christelijk is, heeft altijd ontkend de uitspraak te hebben gedaan. ‘Ik heb respect voor andere gelovigen’, zei hij in een interview met de Volkskrant. Volgens hem was er een conflict geweest met een meisje uit de vmbo-brugklas. Daarna zouden leerlingen uit andere klassen volgens hem zijn opgehitst om naar de directeur te stappen. Hij is in beroep gegaan tegen zijn schorsing.

In zijn antwoorden op de Kamervragen schrijft Slob dat de inspectie na de schorsing langsging bij de school en met ‘het bestuur, de directie, leraren, leerlingen en conciërges’ sprak. De inspectie liet hem weten dat er sprake was van een personeelskwestie, ‘waarbij het handelen van bestuur en schoolleiding gelet op de voorgeschiedenis begrijpelijk lijkt’.

Het Hoofdvaart College in Hoofddorp. Beeld Pauline Niks

Personeelsdossier

Advocaat Brussee vraagt zich af wat de minister bedoelt met zijn uitspraken over de voorgeschiedenis van de techniekinstructeur. ‘Hij is nooit door zijn werkgever aangesproken op een vermeend functioneringsprobleem. Dit blijkt zonder meer uit het personeelsdossier’, zegt advocaat Brussee. Volgens hem had de inspectie dit bij het bezoek eenvoudig kunnen vaststellen.

Ook heeft Slob volgens Brussee de Kamer onjuist geïnformeerd over de schorsing van de techniekinstructeur. ‘Mijn cliënt is geschorst’, zegt hij. ‘Van een time-out is geen sprake geweest. De inspectie heeft in haar – eenzijdige – onderzoek kennelijk niet naar dit besluit gevraagd of het besluit niet gelezen.’ In de brief van het schoolbestuur, ingezien door de Volkskrant, staat inderdaad dat de man wordt geschorst.

Een woordvoerder van de onderwijsinspectie zegt dat de inspectie afgaat op de informatie die van het schoolbestuur komt. ‘Het is niet onze verantwoordelijkheid om te onderzoeken wat de waarheid is over dit geschil tussen de school en de docent. Wij kijken breder, bijvoorbeeld naar de vraag of de school wel veilig is, of dit invloed heeft op het schoolklimaat.’ De woordvoerder zegt niet te weten of de techniekinstructeur wel of niet is benaderd door de inspectie. De inspectie zegt dat het vanwege de privacy van de techniekinstructeur verder lastig is om dieper op de zaak in te gaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt niets toe te voegen te hebben aan de antwoorden op de Kamervragen. ‘Vanwege personeelsvertrouwelijkheid kunnen we niet verder op de zaak ingaan. Het betreft een zaak tussen werkgever en werknemer waar wij noch de inspectie een rol in hebben. Daar zijn andere juridische wegen voor.’

Mediation

De techniekinstructeur zelf is inmiddels akkoord gegaan met mediation, zo laat hij de Volkskrant weten. Volgens zijn advocaat wil hij dat het Hoofdvaart College zijn naam zuivert, maar wil hij ook graag weer aan het werk. ‘Mochten ze er via mediation niet uitkomen, dan vraagt hij de geschillencommissie alsnog om een uitspraak te doen’, zegt Brussee. ‘De beroepsprocedure is nu even geparkeerd.’