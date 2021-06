Schorsing Ajax-keeper Onana met drie maanden verkort

André Onana mag nu over vijf maanden in actie komen en al over twee maanden met trainingen meedoen. Of dat bij Ajax is, is nog lang niet zeker. Beeld AP

De keeper was samen met Ajax in beroep gegaan bij het Cas, tegen de twaalf maanden schorsing die de Europese voetbalbond Uefa hem had opgelegd voor het gebruik van een verboden middel. Onana heeft altijd volgehouden dat hij per ongeluk een medicijn van zijn vrouw had gebruikt. De Uefa ging in dat verweer mee, maar vond een jaar schorsing op zijn plaats, omdat een sporter verantwoordelijk is voor alle stoffen die in zijn lijf terechtkomen.

Onana had acht dagen geleden tijdens een online hoorzitting om vrijspraak gevraagd bij het Cas, maar het sporttribunaal in het Zwitserse Lausanne besloot anders. De drie arbiters vinden een straf op zijn plaats en achten negen maanden schorsing ‘proportioneel’ voor de overtreding van de dopingregels die Onana heeft begaan. Een uitgebreidere motivering van de beslissing volgt later pas.

De 25-jarige doelman kan door de strafkorting over vijf maanden in actie komen en mag precies twee maanden eerder de training hervatten. Op die manier kan hij zich voorbereiden op zijn comeback, al lijkt de kans klein dat hij die bij Ajax maakt. Deze club en Onana kwamen er niet uit over de verlenging van zijn contract.

Ajax-directeur Edwin van der Sar heeft ‘gemengde gevoelens’ na het horen van de uitspraak. ‘Ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen’, zegt hij op de clubwebsite. Tegelijk is hij tevreden over de strafkorting voor de doelman. ‘Wij hebben met deze uitspraak van het Cas drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing. De stap naar het Cas is dus niet voor niks geweest.’

Ajax en Onana blijven erbij dat de keeper het plasmiddel furosemide, dat zijn zwangere vrouw voorgeschreven had gekregen, per ongeluk heeft genomen ‘en zeker niet om beter te presteren’. ‘Dat wordt door alle partijen, ook door de Uefa, onderschreven zo blijkt uit de behandeling bij de Uefa en het Cas.’