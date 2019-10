Schoorvoetend zoeken kabinet en Kamer naar een Turkijestrategie

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) beoordeelt ingediende moties met haar medewerkers tijdens de schorsing van het debat in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Goedemiddag,

Terwijl het Turkse offensief in Syrië in volle gang is, zoeken kabinet en Kamer naar een antwoord. Europese regie is nog niet zichtbaar, de regie bij de Partij voor de Dieren wel.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Maar wat nu?

De Tweede Kamer zocht donderdag naar woorden om uitdrukking te geven aan de ontsteltenis over de Turkse aanval op de Koerden in Noord-Syrië. ‘Een Navo-bondgenoot die vecht tegen onze Koerdische bondgenoot, met ónze wapens – cynischer wordt het niet in de buitenlandse politiek’, aldus Bram van Ojik (GroenLinks) in het debat met minister Kaag.

Dat debat leek even de gelegenheid te worden waarbij een meerderheid het kabinet zou oproepen tot ferme actie tegen de Turkse regering. De scherpste randjes gingen er echter af toen de VVD liet weten weliswaar voor sancties te zijn, maar dan wel zo dat ‘onschuldige burgers’ niet worden getroffen. Daarmee bleek het Kamerlid Koopmans behalve slachtoffers in het gebied ook Nederlandse exporteurs te bedoelen.

Dat kwam hem op een harde schrobbering vanuit het linkerdeel van de Kamer te staan. ‘Ik vind deze Trumpiaanse denkwijze echt stuitend’, aldus SP-Kamerlid Karabulut. Ook Ploumen (PvdA) karakteriseerde het optreden van ‘onze eigen kleine Trump’ als ‘cynisch en dom’.

Concrete actie vanuit Den Haag blijft daarom vooralsnog uit. De regering wilde zich niet binden aan een oproep van SP en GroenLinks, gesteund door een aantal partijen, om een wapenembargo tegen Turkije in te stellen. Ook wil dienstdoend minister Kaag ‘op dit moment’ niet de militaire samenwerking met Turkije opschorten, zoals door een meerderheid wordt verlangd. Een door PvdA en GroenLinks bepleit Europees ‘plan van aanpak’ om de hergroepering van IS-strijders en families tegen te gaan, krijgt evenmin regeringssteun. De EU-landen praten hier al voortdurend over met elkaar, liet Kaag weten, maar officieel EU-beraad staat pas komende maandag op de agenda.

Intussen groeien in alle Europese hoofdsteden de zorgen over een hergroepering van Islamitische Staat en uiteraard over het dreigement van de Turkse president om miljoenen vluchtelingen door te sturen naar Europa.

ONDERTUSSEN IN...

De Partij voor de Dieren

Marianne Thieme dinsdag tijdens haar afscheid in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Remko de Waal

‘Media kunnen lastig zijn', erkent verslaggever Ariejan Korteweg vandaag in de Volkskrant. ‘Ze doen niet altijd wat je wil.’

Partijen houden de regie daarom bij voorkeur in eigen hand. In Den Haag is dat een voortdurend gevecht. D66 zette een trend door één medium exclusiviteit te gunnen bij het vertrek van Pechtold. De Haagse burgemeester Krikke deed, via Instagram, een onhandige poging hetzelfde te doen. De Partij voor de Dieren ging een stap verder en creëerde een mediastilte van drie dagen totdat er een interview met Thieme verscheen dat nog steeds geen antwoord bood op de vragen die momenteel spelen binnen de partij.

Er was er een in elk geval echt gelukkig met de gang van zaken: Ewald Engelen, ook bekend als Thiemes levenspartner:

Lesje journalistiek dit, voor de rest van de pers. Geen roddelvragen maar serieuze interesse in de gedachtenwereld en de motieven van een politicus. https://t.co/AgmL355WNj Ewald Engelen

Korteweg: ‘Je regelt een exclusief interview, sluit de rest van de media buiten en neemt ze vervolgens de maat – een opmerkelijke zelffelicitatie.’ Lees hier in zijn verslaggeverscolumn hoe Thieme haar afscheid regisseerde.

UITGESPROKEN

‘Mevrouw de voorzitter, mijn vader zei altijd vroeger: Dion die wordt later directeur van de Gulpener azijnfabriek. Want ik schijn zo altijd het gemakkelijkst te kijken, dus ook als ik ontspannen ben.’

PVV-Kamerlid Dion Graus in antwoord op voorzitter Arib die zei dat hij niet zo boos moest kijken bij de interruptiemicrofoon.

Dion Graus. Beeld ANP - Bas Czerwinski

OOK IN HET NIEUWS



Oekraïne zegt toe mee te werken aan een feitenonderzoek naar de rol van dat land bij het neerhalen van vlucht MH17. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken), die een bezoek brengt aan Kiev, vanmiddag telefonisch tegen persbureau ANP. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom het luchtruim open was ten tijde van de ramp. Blok heeft de kwestie besproken in een gesprek met president Zelenski. ‘Ik heb uitgelegd dat de nabestaanden dit al lang willen en dat de Kamer hierover een motie heeft aangenomen.’ Zelenski heeft daarop zijn medewerking toegezegd, aldus de minister.

Het plan van de boeren om opnieuw actie te voeren in Den Haag krijgt nu snel vorm: volgende week woensdag komen ze met ‘trekkers, bussen en auto's’ naar het Binnenhof, in de hoop dat premier Rutte en landbouwminister Schouten hun eisen willen aanhoren. De belangrijkste eis: ‘eerst onafhankelijke metingen’ en pas daarna maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De boeren vertrouwen de metingen van het RIVM niet, overigens tot verbazing van het RIVM zelf: De methode is ‘robuust en wetenschappelijk verantwoord’.

Minister Blok schudt de hand van president Zelenski. Beeld Ukrainian Presidential Press Office via AP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.