Schoolexamens Frans en Duits keer op keer slechtste cijfers: dan maar de toetsingseisen omlaag

Duitse les aan havo-5-leerlingen op het Odulphuslyceum in Tilburg. Wanneer docent Annika Horijon haar hesje met de Duitse vlag draagt, wordt er geen Nederlands gesproken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een timer met tien minuten staat op het scherm en docent Annika Horijon heeft een hesje met de Duitse vlag aangetrokken. De klas, 5 havo, weet: zolang de Bundesflagge om de leraar hangt, is Nederlands uit den boze. Wat volgen zijn gesprekjes over de lievelingskleuren, -muzikanten en -gerechten van de leerlingen. Duits voert de boventoon, tot de gesprekken echt inhoudelijk worden. Passie voor rapper Snelle laat zich toch makkelijker in het Nederlands uitleggen.

Foefjes

Horijon hoopt met foefjes als het hesje het vak Duits op het Odulphuslyceum in Tilburg een speelser karakter te geven. Dat is nodig, want uit een rondgang onder de leerlingen blijkt het enthousiasme voor het vak niet groot te zijn. De redenen waarom zij hier zitten: de taal lijkt op Nederlands, ze zijn beter in alfa- dan bètavakken en ‘het is nog altijd beter dan Frans’ – het nog buitenissiger alternatief. Leerling Camiel: ‘Ik gebruik Engels dagelijks. Ik game met vrienden, kijk filmpjes op YouTube. Duits is niet zo belangrijk.’

In 2019 scoorden havoleerlingen voor hun centraal schriftelijk examen gemiddeld een 5,8 voor Frans en 5,9 voor Duits. In geen enkel vak op geen enkel niveau werd slechter gescoord. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot eerder deze maand tijdelijk ‘de knellende cesuur voor deze vakken te verlichten’. Of, in gewoon havo-Nederlands: de examens makkelijker te maken.

Minder klokuren

Aanleiding voor dat besluit is een rapport van het College voor Toetsen en Examens over de taalvaardigheid van havisten in Frans en Duits. De conclusie: die is de laatste 25 jaar flink ­gedaald. Als de cijfers niet waren aangepast, zouden havisten zowel voor Frans als voor Duits gemiddeld anderhalf cijferpunt lager hebben gescoord dan in 1995. Dat verschil heeft twee belangrijke oorzaken: scholen ruimen minder klokuren in voor de talen en leerlingen komen er buitenschools minder mee in aanraking.

Op het Odulphuslyceum wordt de beslissing van het ministerie begrepen, maar plaatsen betrokken docenten kanttekeningen bij de conclusie dat de lage cijfers alleen komen door het niveau van de leerlingen. ‘De slechte resultaten van vorig jaar komen bij Frans vooral door de hoeveelheid teksten. Die is al jaren veel te hoog, waardoor leerlingen bij de laatste vragen moeten gokken’, zegt Wouter van Beijsterveld, docent Frans. Horijon: ‘Bij Duits merk ik dat veel bronnen van de eindexamenteksten niet bij de doelgroep passen. Vorig jaar zaten vier teksten uit Focus en twee teksten uit Der Spiegel in het examen. Dat moet je leerlingen van 17 jaar niet willen aandoen.’

Spreken en luisteren

Fundamenteler is het vraagstuk of de manier van toetsing correct is. Leesvaardigheid op het Centraal Examen bepaalt voor 50 procent van het uiteindelijke cijfer van de leerling. ‘Een taal is bedoeld om gebruikt te worden. Als we willen dat studenten dat gaan doen, moeten we meer naar productieve vaardigheden gaan kijken’, zegt Horijon. Van Beijsterveld: ‘Taal is niet alleen maar A, B, C of D kunnen invullen. Leerlingen hebben vaak de klacht dat ze vijf of zes jaar Frans hebben gehad, vervolgens in Frankrijk komen en dan voor hun gevoel helemaal geen Frans kunnen. Ik denk dat die klacht wel terecht is.’

Ook minister Arie Slob vindt dat de vakken een ‘herziening van positie en vakinhoud’ moeten krijgen, om de teloorgang van de Duitse en Franse taal op middelbare scholen te stoppen. De leerlingen op het Odulphuslyceum zijn unaniem in welke vaardigheden extra aandacht verdienen: spreken en luisteren. Leerling Sander: ‘Een Duits boekje kun je door Google laten vertalen. Een gesprek niet.’