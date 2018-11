Schoolcomplex aan de rand van het regenwoud is ’s werelds ‘beste nieuwe gebouw’

Het houten Children Village, een woongebouw voor zo’n 540 scholieren aan de rand van het Braziliaanse regenwoud, mag zich ’s werelds ‘beste nieuwe gebouw’ noemen als winnaar van de architectuurprijs RIBA International. Beeld RIBA

De prijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt, is bedoeld voor de meest indrukwekkende en vernieuwende nieuwbouw. Het vorig jaar opgeleverde complex ligt in een afgelegen landbouwgebied in het noorden van Brazilië. Het gebouw, dat is ontworpen met inbreng van de studenten, is opgetrokken uit veel hout en baksteen en kent talloze open ruimtes.

De Braziliaanse architecten wilden ‘een huis ver van huis’ creëren voor de scholieren van de Canuanã-school die veelal uit afgelegen gebieden komen. Canuanã is een van de veertig scholen die onder de Bradesco-stichting vallen, een stichting die achtergestelde kinderen in landbouwgemeenschappen goed onderwijs wil geven.

‘Children Village biedt een buitengewone omgeving ontworpen om het leven en het welzijn van de scholieren te verbeteren’, aldus RIBA-president Ben Derbyshire. ‘Het onderstreept de onmetelijke waarde van een goed, educatief ontwerp.’

Het woongebouw van de Canuanã-school. Beeld RIBA

Goed beschut

Volgens juryvoorzitter Elizabeth Diller, die met haar collega’s ook de andere kanshebbers in Tokio, Milaan en Boedapest bezocht, voldoet het schoolgebouw aan een belangrijke eis voor ‘beste nieuwe gebouw’: aantonen dat architectuur nog relevant is.

Het complex, dat bestaat uit twee identieke gebouwen, kent drie grote open ruimtes die goed beschut zijn. Omgeven door uitgestrekt landbouwgebied, ver weg van de bewoonde wereld, kunnen de scholieren op de balkons, de lange gangen en andere gemeenschappelijke ruimtes lezen, tv kijken of relaxen.

De architecten moesten een antwoord vinden op het tropische klimaat, met temperaturen van ruim veertig graden. Het grote platte dak biedt de schaduw die zo hard nodig is en doet dat dusdanig effectief dat airconditioning niet eens nodig is. Het regenwater wordt via het dak opgevangen in een vijver, gelegen in een van de vele openbare ruimtes.

De twee gebouwen werden opgetrokken uit lokaal materiaal zoals hout en de bakstenen. ‘Het is een genot om te zien hoe de kinderen de gebouwen zich eigen hebben gemaakt’, aldus de architecten Gustavo Atrabo en Petro Duschenes.