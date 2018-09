School in Brabant introduceert blaastest : ‘Leerlingen hangen onaanspreekbaar in hun stoel’

Het Varendonck College in Oost-Brabant is er klaar mee: leerlingen die de les verstoren omdat ze dronken zijn. Daarom heeft de middelbare school met locaties in Asten en Someren blaastesten in huis gehaald. Volgens rector Irma van Nieuwenhuijsen gaat het om meer dan een incident: ‘Iemand moet het drankgebruik in deze regio op de agenda zetten.’

Met een brief heeft de school ouders geïnformeerd dat leerlingen tussen de 14 en 18 jaar een blaastest kunnen verwachten als zij zichtbaar dronken in de les verschijnen. Waar het om minderjarige leerlingen gaat, moeten de ouders toestemming geven voor de blaastest. Blijkt die positief, dan wordt de leerling naar huis gestuurd. De blaastest dient vooral om die beslissing te onderbouwen. Van Nieuwenhuijsen: ‘Ik hoop dat het gesprek daarna om de keukentafel verdergaat.’

De school houdt geen cijfers bij, maar de rector constateert dat leerlingen met regelmaat ‘onaanspreekbaar in hun stoel hangen en overduidelijk een bepaald promillage in hun bloed hebben’. Vooral lokale bierfeesten en andere festivals veroorzaken problemen. Niet zelden zetten de minderjarige leerlingen het daar in het weekend op een zuipen. Ze slapen daarna wel een paar uur, maar de alcohol is vaak nog niet uitgewerkt als ze op maandagochtend weer plaatsnemen in de schoolbanken.

Alcoholmisbruik

Het probleem reikt verder dan de school alleen, benadrukt Van Nieuwenhuijsen. Het initiatief om met blaastesten te beginnen is dan ook vooral bedoeld om discussie teweeg te brengen. ‘Die blaastest interesseert me niet eens zo veel. Ik constateer dat in deze dorpse omgeving niemand iets over drankgebruik durft te zeggen. Drinken is onderdeel van de cultuur hier. Als je over alcoholmisbruik begint, word je vaak verteld dat je niet zo flauw moet doen.’

Frank Stultjens van Bureau Halt in Oost-Brabant herkent dat beeld: ‘Zeker op het Brabantse platteland zeggen ouders vaak, ‘wij hebben toch ook gedronken vroeger. Met ons is het ook goed gekomen.’’ Toch ziet Stultjens langzaam verandering komen in die mentaliteit. ‘Je ziet ook hier dat alcoholmisbruik door jongeren serieuzer wordt genomen.’ Deze zomer werden nog 63 minderjarigen doorverwezen naar bureau Halt, nadat zij met alcohol waren betrapt op twee festivals in Someren. Het was het directe gevolg van een besluit van de gemeente om strenger te handhaven op alcoholmisbruik onder jongeren.

Ook Van Nieuwenhuijsen merkt dat veel ouders en bewoners uit de omgeving positief reageren omdat ‘iemand eindelijk de nek durft uit te steken’. De reacties op het initiatief van de blaastest zijn overwegend positief, aldus de rector. Volgende week moet blijken of de school het apparaat met reden heeft aangeschaft. Dan is er in Someren vijf dagen lang kermis.