Schonere brandstofauto’s? Veel te duur, vinden sommige EU-landen

Hand of man fueling up a vehicle with a yellow gas pump. Beeld Getty Images

Nieuwe norm, oud geluid: Brussel wil dat auto’s en bestelbusjes met een verbrandingsmotor schoner worden, en zoals gebruikelijk mokt een aantal autolanden over de in hun ogen veel te strenge eisen.

Acht lidstaten roepen de overige EU-landen in een zogenoemd ‘non-paper’ op zich aan te sluiten bij hun verzet. Volgens onder meer Frankrijk, Italië en Tsjechië (grote autoproducenten) moet de Europese Commissie de plannen intrekken die vorig najaar zijn gepresenteerd.

In het kort luidt het bezwaar: de voorgestelde euro-7-norm kost te veel geld. Om diesels en benzine-auto’s schoon genoeg te krijgen, zeker in sommige ‘extreme’ situaties, zijn enorme investeringen nodig, stellen de bezwaarmakers.

Besteed dit geld liever aan de ontwikkeling van elektrische auto’s en bestelbusjes, nu Brussel de verbrandingsmotor vanaf 2035 in de ban doet, schrijven ze. De nieuwe regels zouden de industrie afleiden van ‘het bereiken van het netto-nultransitietraject’.

Duitsland ontbreekt

Niet toevallig volgde dinsdag de Europese autokoepel Acea met protest in vergelijkbare bewoordingen. Met strengere regels voor banden- en remmenstof kunnen de landen leven, maar aan de vervuiling uit de uitlaat mag wat hen betreft niet gemorreld worden.

De acht landen willen geen nieuwe uitstootnorm of testprocedure, al lijken ze in hun brief ook op uitstel aan te sturen. Brussel wil dat de nieuwe regels op 1 juli 2025 geldig worden voor personenwagens en bestelbusjes, en twee jaar later voor zware voertuigen. Deze data zijn volgens de klagers ‘verre van realistisch’. Ook eisen de landen aanpassing van een aantal deelaspecten van de nieuwe norm.

Opmerkelijk is dat Duitsland ontbreekt als ondertekenaar. Dit land verzette zich eerder dit jaar juist tegen het wetsvoorstel van de commissie voor de uitfasering van de verbrandingsmotor, door te eisen dat er een uitzondering zou komen voor motoren die lopen op duurzaam geproduceerde synthetische brandstof.

Het protest is in lijn met een algemener sentiment in de EU, waar de roep om een groene pauze steeds luider klinkt. Ook de natuurherstelwet van Europees commissaris Frans Timmermans ligt bijvoorbeeld onder vuur.