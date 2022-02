Scholz reist naar Moskou om dreigende oorlog te stoppen

Bondskanselier Olaf Scholz arriveert maandag in Kiev voor overleg met de Oekraïense president Zelenski. Beeld Andreas Rinke / Reuters

‘Niemand die weet wat Poetin gaat doen behalve Poetin zelf’, was de afgelopen dagen het refrein van analisten die zoeken naar vaste grond onder de voeten in de grootste Russisch-Westerse crisis sinds de Koude Oorlog. En misschien weet de Russische president Vladimir Poetin het zelf ook nog niet.

Maar áls Rusland straks overgaat tot een aanval, zou achteraf weleens kunnen blijken dat Olaf Scholz de laatste regeringsleider was die daarvoor nog bij Poetin aan tafel in het Kremlin zat. Die mogelijkheid zal zwaar rusten op de schouders van de Duitse bondskanselier, wanneer hij dinsdag in het vliegtuig naar Moskou stapt. Temeer omdat zijn optreden in de crisis tot nu toe vooral kritiek oogstte. Internationale bondgenoten verweten Berlijn een makke houding jegens Moskou, Duitse critici klaagden dat Scholz zich nauwelijks liet zien.

De inzet is enorm. Poetin heeft rond Oekraïne een waaier aan opties gecreëerd, van niets doen, via een beperkte invasie, tot een complete inname van Oekraïne. De VS zeggen dat een invasie ‘op elk moment‘ kan beginnen. De Duitse regering noemt de situatie ‘extreem gevaarlijk’.

Maar Rusland zelf zei maandag dat de mogelijkheden voor een diplomatieke oplossing ‘verre van uitgeput’ zijn. Op woensdag 16 februari, de datum die de VS noemen als mogelijke start van een Russische aanval, drinkt Poetin thee in het Kremlin met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

Doorbraak

Te midden van dit diplomatieke en militaire schaduwspel wordt het moeilijk voor Scholz om een doorbraak te forceren. Hij reist in de eerste plaats naar Moskou om Poetin ervan te overtuigen dat Duitsland een onwrikbare bouwsteen is in een muur van westerse eensgezindheid. Wat dat betreft kan Scholz weinig anders doen dan zijn boodschap van de afgelopen maanden herhalen, zegt Marcel Dirsus, politiek analist aan het Instituut voor Veiligheidsstudies van de Universiteit van Kiel.

‘Wat Poetin wil, is garanties dat Oekraïne zich niet verder richting de Navo zal bewegen’, zegt Dirsus. ‘Ik denk niet dat Scholz wat dat betreft doorslaggevende invloed heeft. De bondskanselier zal in Moskou vooral duidelijk willen maken dat Duitsland bereid is de consequenties voor de eigen economie te dragen bij zware sancties op Rusland, in geval van een aanval op Oekraïne.’

Berlijn heeft niet alleen een lange en bijzondere relatie met Rusland, waarbij zeker binnen Scholz’ sociaal-democratische SPD een voorkeur bestaat voor samenwerking en dialoog met Moskou; Duitsland is ook de grootste buitenlandse investeerder in Rusland. Van familiebedrijven in de Duitse maakindustrie tot de grote banken en de energiesector: verdere economische sancties tegen Rusland zullen ook Duitse ondernemingen grote schade toebrengen.

Geen wapens voor Oekraïne

Maandag was Scholz in Kiev, waar hij sprak met president Volodymyr Zelenski. Vlak voor Scholz’ afreizen stuurde Oekraïne Duitsland – wederom – een verlanglijst met defensieve wapens en andere militaire middelen. Kiev vroeg dit keer om 12 duizend geavanceerde antitankraketten. Maar op de lijst stonden ook: communicatiemiddelen, radarapparatuur, nachtkijkers, robots voor de ontmanteling van mijnen en andere explosieven, observatietechnologie, gevechtshelmen en kogelwerende kleding.

De Duitse regering weigert tot nu toe om wapens te verschepen naar Oekraïne, en de kans is klein dat Berlijn nota bene een dag voor Scholz’ gesprek met Poetin dat beleid omgooit. Wel kijkt Berlijn, volgens Duitse media, naar de mogelijkheden om niet-dodelijke militaire middelen te leveren.

In Kiev beloofde Duitsland op maandag vooral economische en politieke steun. Scholz zegde 300 miljoen euro toe aan nieuwe leningen voor Oekraïne. Dat bedrag komt bovenop de ruim 1,8 miljard euro steun die Duitsland sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 al aan Oekraïne gaf, in donaties en leningen – meer geld dan enig ander land. Het geld is gebruikt voor onder meer wederopbouw, en humanitaire hulp. ‘Wij staan ondubbelzinnig aan uw zijde’, zei Scholz na het twee uur durende gesprek met de Oekraïense president.

Scholz heeft zijn mogelijkheden maandagavond in zijn eigen huis kunnen overdenken. Hoewel Kiev een uur vliegen is van Moskou, keerde het Duitse regeringsvliegtuig Theodor Heuss maandagavond weer terug naar Berlijn. Zo wordt Scholz’ bezoek aan Poetin in Moskou op dinsdag een volwaardig staatsbezoek, en niet slechts een aanhangsel dat volgt op Scholz’ reis naar Kiev. Slecht voor het milieu, bevorderlijk voor het diplomatieke proces.