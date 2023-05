Scholz: EU moet ‘op gelijke ooghoogte’ samen gaan werken met landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika

Bondskanselier Olaf Scholz spreekt het Europees Parlement toe. Beeld ANP / EPA

Scholz sprak daar ter gelegenheid van Europadag, de dag waarop wordt herdacht dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman op 9 mei 1950 zijn plannen ontvouwde voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de EU. Op dezelfde dag bracht voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een symbolisch bezoek aan Kyiv.

De rede van Scholz was aangekondigd als een ‘fundamentele’ toespraak over Europa, zoals ook de Franse president Macron die graag houdt. Tegenover de grootse vergezichten van Macron stelde Scholz vooral bescheidenheid. Macron wil dat Europa ‘strategisch autonoom’ wordt om een ‘derde pool’ te vormen in een tripolaire wereld, een wereldmacht naast de Verenigde Staten en China.

Olaf Scholz maakte Europa daarentegen klein. Ook citeerde hij de Franse schrijver Paul Valéry: ‘Wordt Europa dat wat het werkelijk is: een klein voorgebergte, een kaap van het Aziatische vasteland.’

In Europa woont slechts 5 procent van de mensheid, aldus Scholz, terwijl Azië, Afrika en Zuid-Amerika aan gewicht winnen. Opkomende landen in andere werelddelen zullen geen genoegen nemen met een bi- of tripolaire wereld, aldus Scholz. ‘Daarom ben ik er vast van overtuigd: de wereld van de 21ste eeuw zal multipolair zijn – dat is zij allang.’

Vrijhandelsverdragen

Europa is kwetsbaar omdat het relatief arm aan grondstoffen is en sterk afhankelijk van de wereldhandel. Daarom moet Europa ‘op gelijke ooghoogte’ gaan samenwerken met landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, aldus Scholz. ‘Het is meer dan verstandig om nieuwe vrijhandelsovereenkomsten te sluiten – met de Mercosurlanden in Zuid-Amerika, met Mexico, met India, met Indonesië, met Australië, Kenia en vele andere landen’, aldus Scholz. Op die manier verwerkt Europa zijn koloniale erfenis.

De afgelopen jaren werd het steeds moeilijker om zulke overeenkomsten te sluiten. Zij stuitten niet alleen op kritiek van nationalistisch rechts, maar ook van links dat vond dat het milieu en dierenrechten onvoldoende gewaarborgd werden. Een overeenkomst met de Mercosur-landen is wel gemakkelijker geworden omdat de extreem-rechtse Braziliaanse president Bolsonaro de verkiezingen heeft verloren.

Lijn met China openhouden

Volgens Scholz zijn zulke verdragen onontbeerlijk, zeker omdat Europa minder afhankelijk wil worden van China. Door vrijhandelsakkoorden met andere landen te sluiten kan Europa zijn aanvoerlijnen diverser maken, aldus de kanselier

Scholz wilde overigens de lijn met China openhouden. Net als Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, is hij niet voor het ontkoppelen van de Chinese en Europese economie, maar wel voor het verminderen van de al te grote afhankelijkheid van China.

In de multipolaire wereld van Scholz blijft één pool van bijzonder belang: de Verenigde Staten. Scholz nam afstand van de Franse president Macron die onlangs in een geruchtmakend interview zei dat Europa geen ‘vazal’ van de VS mocht zijn. De Franse president werd zwaar bekritiseerd omdat hij afstand nam van een bondgenoot waarvan Europa militair sterk afhankelijk is. Scholz positioneerde zich vierkant achter Amerika: ‘De VS blijven de belangrijkste bondgenoot van Europa.’