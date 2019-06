Scholingsbudget voor alle Nederlanders vervangt belastingaftrek cursuskosten

Het is de bedoeling dat alle Nederlanders in 2021 een scholingsbudget krijgen van 1000 of 2000 euro per jaar. Beeld Arie Kievit

Dit schrijft minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Het gaat om de uitwerking van een afspraak uit het regeerakkoord. Het lukt het UWV niet de regeling al per 2020 in te voeren. Daarom is de afschaffing van de aftrek van scholingskosten in de belastingen uitgesteld tot 2021, net voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart van dat jaar.

Het is de bedoeling dat alle Nederlanders in 2021 een scholingsbudget krijgen van 1000 of 2000 euro per jaar. Het kabinet hoopt dat mogelijk 200 duizend mensen zich daarmee jaarlijks gaan bijscholen.

De belastingaftrek van scholingskosten kost de schatkist nu jaarlijks zo’n 200 miljoen euro. Maar volgens het kabinet wordt de aftrek niet gebruikt door mensen die daar het meest behoefte aan hebben. Zij verdienen niet genoeg om baat te hebben bij de aftrek.

Het is de bedoeling dat het budget straks bij het UWV wordt aangevraagd. Dat betaalt het uit aan de aanbieder van de cursus. Dit moet misbruik tegengaan. Het budget kan niet met andere overheidsfinanciering worden gecombineerd zoals studiefinanciering.