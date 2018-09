Scholier (16) in schietpartij Roermond had geweer, bijl en twee messen bij zich

De politie onderzoekt een schietincident bij het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg in Roermond. Er is een scholier aangehouden. Er zijn geen slachtoffers op de school gevallen. Foto ANP

Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens de politie had de jongen ruzie met een medescholier. De verdachte wordt vandaag verder gehoord.

Rond half negen ’s ochtends kwam de jongen aan bij Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg, een school die speciaal onderwijs en zorg combineert. Daar aangekomen haalde de jongen zijn bijl en vuurwapen tevoorschijn. Het wapen richtte hij vervolgens op docenten, aldus een ooggetuige tegen de regionale omroep L1. Bij het incident vielen geen gewonden.

Leraren poogden zo veel mogelijk met de jongen in gesprek te blijven voordat de politie ter plaatse was. Agenten overmeesterden de jongen vervolgens. Tussen de eerste melding van het incident en de aanhouding van de verdachte zaten slechts enkele minuten.

De school is vrijdag gesloten. Het schoolbestuur schrijft in een brief aan de ouders van de leerlingen dat de school maandag weer open zal gaan. Op zaterdag is er een informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen van de school. Ook de burgemeester van Roermond zal daarbij aanwezig zijn. Voor leerlingen en andere betrokkenen is Slachtofferhulp ingeschakeld. De brief verstrekt geen verdere details over het schietincident zelf.