Scholen samenvoegen kan lerarentekort verkleinen, weet bestuurder Jeroen Goes. Ouders worden woest van het idee

Jeroen Goes: ‘In Amsterdam vallen veertig scholen onder de opheffingsnorm van 190 leerlingen, daarmee zijn ze eigenlijk te klein.’ Beeld Elisa Maenhout

Wat je vooral niet moet doen als je twee scholen wilt samenvoegen? Je laten leiden door alle emoties en meningen die zo’n fusie met zich meebrengt, zegt onderwijsbestuurder Jeroen Goes. ‘Er is maar één doel: beter onderwijs. Ook al doet het natuurlijk pijn als de school dicht moet.’

Sommige ouders vinden het schandalig als ze 5 kilometer langer moeten fietsen om hun kind naar een andere school te brengen, merkte Goes bij de keren dat hij poogde scholen te laten fuseren. ‘Maar als ze voor hun werk naar de andere kant van het land verhuizen, is dat ineens niet zielig voor hun kind. De loyaliteit van ouders voor de school gaat dus tot de voordeur, zo is mijn ervaring geweest.’

Omdat het lerarentekort nog iedere dag oploopt (alleen al in het basisonderwijs zijn er 9.100 leraren te weinig), is het fuseren van scholen bespreekbaar voor het kabinet. Onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf schreven de Tweede Kamer vorige maand dat, zeker in de grote steden, ‘we de discussie moeten durven aangaan of scholen niet meer samengevoegd kunnen worden’.

Wat het kabinet betreft zijn er ‘geen taboes meer’ en moeten ‘alle registers open’. Goes (52), die al op zijn 30ste directeur werd van een basisschool, weet waar winst te behalen valt. Tegenwoordig bij onderwijsstichting KBA Nw West in Amsterdam is hij een van de meest uitgesproken stemmen in het onderwijs. Al jaren pleit Goes voor het samenvoegen van kleine scholen, zodat de grotere scholen makkelijker aan leraren en schoolleiders kunnen komen. Ook bij Onderwijsminister Dennis Wiersma, met wie hij onlangs is gaan wandelen.

Welke scholen zouden volgens u dicht moeten?

‘In Amsterdam vallen veertig scholen onder de opheffingsnorm van 190 leerlingen, daarmee zijn ze eigenlijk te klein. Maar de meeste daarvan blijven gewoon open, omdat ze te goed worden beschermd door de regels.’

Geldt dat ook voor KBA Nw West, de stichting met zes scholen in Amsterdam waarvan u zelf directeur-bestuurder bent?

‘Daar probeer ik dit ook voor elkaar te krijgen, ja. Maar ik loop tegen dezelfde emoties aan als bijvoorbeeld in de Betuwe. Voor ouders hoort de school bij de identiteit van de wijk, of zelfs van de straat. Ook al zit er in Amsterdam elke 500 meter een basisschool.’

Er zijn dus te veel scholen in Amsterdam?

‘Er zijn in heel Nederland te veel scholen.’

Op 1.200 van de 6.600 basisscholen (inclusief het speciaal onderwijs) zaten minder dan honderd kinderen, becijferde de Onderwijsinspectie in 2020 in De Staat van het Onderwijs. Zouden al die scholen worden samengevoegd tot scholen met minimaal tweehonderd leerlingen, dan zou dat Amsterdam 37 tot 73 fte aan ‘onderwijsgevend personeel’ opleveren en Utrecht 39 tot 57 fte, aldus de inspectie.

Dé oplossing van het lerarentekort wil Goes het niet noemen. Hij gaat ervan uit dat er misschien nog wel twintig jaar lang te weinig leerkrachten zijn, wat het kabinet ook probeert. ‘Maar elke leerling die je naar school kunt halen omdat er wel weer iemand voor de klas staat, vind ik de moeite waard.’

Goes weet dat hij zich niet populair maakt met zijn pleidooi om het mes te zetten in het scholenbestand. Het samenvoegen en opheffen van een school ligt extreem gevoelig bij ouders, medewerkers en leerlingen. Als schoolbestuurder was hij drie jaar geleden verantwoordelijk voor een geruchtmakende fusie in de Betuwe. Daar gingen de basisschool in Tricht (132 leerlingen) en een school van 50 leerlingen uit het ernaast gelegen dorp Buurmalsen uiteindelijk in elkaar op.

Goes, zelf opgegroeid in het dorp Kamerik bij Utrecht, zag het probleem aanvankelijk niet zo. ‘Het ging om twee dorpen waarvan ik niet kon zien dat het twee dorpen waren. De dorpsgrens lag er alleen nog vanuit het verleden.’

Maar dat was buiten het sentiment van de Buurmalsenaren en Trichtenaren gerekend. Hij was pas zes weken bestuursvoorzitter van onderwijsstichting Fluvium, toen hij op de eerste ouderavond de volle laag kreeg. Ouders verweten hem dat hij een onbetrouwbare bestuurder was die ook nog eens van buiten kwam, een kille saneerder die geen rekening hield met de belangen van de kinderen en van het dorp.

Verderop in de Betuwe, in IJzendoorn, werd Goes verantwoordelijk voor het lot van een openbare basisschool met nog maar 17 leerlingen. De emoties liepen ook daar hoog op, ook omdat er steeds minder in het dorp overbleef. ‘De supermarkt was al verdwenen en de kapper ook. Dan word jij er als schoolbestuurder dus verantwoordelijk voor gemaakt dat je de school als sociale motor van het dorp weghaalt.’

Om de sluiting tegen te houden, stelden een paar ouders een ‘zwartboek’ van hem samen, met daarin onder meer de weergave van heimelijk opgenomen telefoongesprekken met Goes. Daarmee stapten ze naar de wethouder. ‘Alles om maar aan te tonen dat ik een heel slechte bestuurder was die zichzelf steeds tegensprak.’

Volgens Goes haalden de dorpelingen ook zijn geaardheid erbij – hij kwam drie jaar geleden uit de kast, als vader van een gezin met twee kinderen. Zijn ‘levenswijze’ paste niet in het dorp, zou hem zijn verteld. Het hielp ook niet dat hij ‘uit de stad’ zou komen, terwijl hij als boerenzoon veel van die sentimenten en angsten juist heel goed kon begrijpen.

Waren uw leerkrachten tegen de sluiting?

‘Naar mij toe niet, maar tegen de ouders zeiden ze van wel. Op een van de ouderavonden kwam een leerkracht die er al heel lang werkte, de handtekeningen van de kinderen aan mij overhandigen. Want de kinderen waren toch wel heel erg tegen de sluiting. Tegen mij had ze juist gezegd dat ze heel goed begreep waarom de school dicht ging. Daaraan merk je dat leraren zo’n situatie spannend vinden, vanwege de relatie met de ouders. Sommigen woonden zelf al jaren in het dorp. Dat maakt het ook zo complex.’

De Isandraschool in IJzendoorn redde het niet, het zwartboek over Goes had weinig uitgehaald. ‘Ook omdat ik een goede band had met de wethouder. Daarbij, niet de politiek maar het schoolbestuur gaat erover.

‘Dat heb ik ook tegen de wethouder gezegd: waarom staat het behoud van deze school in jullie verkiezingsprogramma als je er niks over te zeggen hebt? Als je die school zo belangrijk vindt, zorg dan dat er meer woningen komen, dat jongeren hier komen wonen. Maar zeg niet: de vergrijzing is in het dorp in volle gang, maar het schoolbestuur moet maar door blijven ploeteren.’

Denken ouders die een school willen openhouden vanuit zichzelf of vanuit het belang van het kind?

Goes, grijnzend: ‘Het wordt natuurlijk altijd zo neergezet dat ze vanuit het kind denken. Maar bij die fusie in de Betuwe waren de kinderen er allang uit. Die zeiden: goh, wat fijn dat ik straks met twintig kinderen in een klas zit, in plaats van met drie van wie ik er twee helemaal niet zo leuk vind.’

In 2020 constateerde de Onderwijsinspectie dat de onderwijskwaliteit op kleine scholen vaker onvoldoende (3 procent) of zeer zwak (1,2 procent) te noemen is dan op grotere scholen. Goes: ‘Maar of de onderwijskwaliteit er echt op vooruit gaat als scholen fuseren, weten we niet goed. Het probleem is dat er heel weinig onderzoek naar is gedaan. Natuurlijk zou een kind meer individuele aandacht moeten krijgen in een kleinere klas, maar dat wil nog niet zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs daar ook automatisch beter is. Als je heel goede leerkrachten hebt en een heel goede directeur, kunnen scholen met 32 kinderen per klas fantastische resultaten boeken.’

Zijn er argumenten te bedenken waarom je een kleine school wél open moet houden?

‘Misschien omdat er in de wijde omtrek geen andere school te vinden is. Maar veel ouders voeren de reisafstand aan als argument, terwijl dat zo subjectief is als wat. Ik werkte in de Betuwe, op de rand van de biblebelt. Voor veel ouders daar is afstand vaak helemaal niet belangrijk, hun kinderen worden met busjes 20 kilometer verder naar school gebracht. Dat heb je bij veel islamitische scholen ook.’

Scholen met minder dan 145 leerlingen krijgen van het Rijk een tegemoetkoming om personeel te kunnen aannemen. Ze moeten dan wel voldoen aan de opheffingsnorm (het minimumaantal leerlingen dat een school moet hebben), die weer wordt bepaald door de ‘leerlingdichtheid’ per gemeente. Daardoor moet een school in Den Haag minimaal 200 leerlingen hebben en een in Baarle-Nassau 23 (het wettelijke minimum).

Scholen die drie jaar lang niet aan die norm kunnen voldoen, verliezen hun inkomsten. Toch hoeft een te kleine school niet altijd dicht, bijvoorbeeld als de school deel uitmaakt van een stichting met meerdere grote scholen of wanneer de school verdergaat als nevenvestiging.

‘Het wordt je nu bijna onmogelijk gemaakt om een school te sluiten’, zegt Goes. ‘Financieel is er geen reden om dat te doen, vanwege die kleinescholentoeslag. En als kleine school word je gered als je valt onder een stichting met meerdere grote scholen, terwijl dat niks zegt over de kwaliteit op de kleine school. De politiek zou moeten zeggen: opheffingsnorm is opheffingsnorm, en als het binnen drie jaar niet verbetert, ga je dicht. Dat is hard, maar wel redelijk.’

Hebt u dit ook gezegd tegen degenen die hierover gaan?

‘Ik ben met Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, red.) in Den Haag gaan wandelen, dat doet hij soms met mensen uit het onderwijs. Hij weet hoe ik erover denk. Wiersma trekt nu enorm hard aan de bel, ik ben ervan overtuigd dat hij van goede wil is. Maar als ik lees dat hij teams van externe leerkrachten het land in wil sturen om het lerarentekort op te lossen, denk ik: dit kan toch nooit de oplossing zijn?’

Maar geen minister durft het toch aan om dorpsscholen te sluiten?

‘Waarom niet? We hebben dit lerarentekort vijftien jaar geleden al zien aankomen. De Onderwijsinspectie stelt elk jaar dezelfde problemen vast. Dan denk ik: waarom wordt dit niet opgelost? Maar het klopt dat het sluiten van scholen heel gevoelig ligt. Veel van die scholen liggen in dorpen, daar willen de christelijke partijen in het kabinet nooit aan.’

Laten uw collega-bestuurders zich niet te veel leiden door angst of eigenbelang?

‘Voor een deel wel. Het gekke is: alle schoolbesturen in Amsterdam hebben afgesproken dat kleine scholen dicht moeten, toch zijn nog steeds veertig van die te kleine scholen open. Blijkbaar zijn er redenen om die gezamenlijke afspraak niet na te komen. We kunnen wel naar het kabinet wijzen, maar op deze manier houden we het lerarentekort mede zelf in stand.

‘Een schoolbestuurder van buiten Amsterdam vertelde me dat ze zich zorgen maakte over haar eigen baan als ze drie scholen zou sluiten. Wat houd ik dan nog over als stichting, vroeg ze zich af, en wat betekent dat voor mij? Sorry, maar dat vind ik echt geen afweging. Je houdt toch geen scholen open omdat je bang bent voor je eigen baan?’