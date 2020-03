Scholen open voor examenleerlingen, centrale examens gaan vooralsnog door

Vooralsnog gaan de centrale examens van middelbare scholen dit voorjaar door. Beeld ANP

Dat maakte het ministerie van Onderwijs dinsdag bekend. Alleen leraren en leerlingen die geen klachten hebben, mogen naar school. Scholen mogen met meer flexibiliteit dan normaal de schoolexamens afnemen, mits de uitslag bekend is voordat het centrale examen in het betreffende vak wordt afgenomen. Normaal moeten ze de cijfers van schoolexamens tien dagen voor het centrale examen doorgeven.

Scholen mogen ook het aantal toetsen verminderen, mits de eindtermen (minimale eisen) overeind blijven. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen en de school moet de vermindering melden bij de Onderwijsinspectie.

Leerlingen die nu ziek zijn of in thuisquarantaine zitten, moeten eerst beter worden. Zij kunnen tot uiterlijk de start van het centraal examen nog schoolexamens doen.

Tot het openstellen van de scholen voor eindexamenleerlingen is besloten na overleg met het RIVM. Mocht het toch niet mogelijk zijn de centrale examens door te laten gaan, zoals nu het plan is, dan wordt dat uiterlijk maandag 6 april besloten. De praktijk- en digitale examens in het vmbo worden in een flexibele periode afgenomen vanaf 30 maart.